La famille Leclerc partenaire de Laura Lémerveil

La famille Leclerc s’associe à Laura Lémerveil pour créer un nouveau milieu de vie pour les jeunes adultes polyhandicapés.

Laura Lémerveil a annoncé jeudi une entente de partenariat avec le leader du domaine agroalimentaire.

La nouvelle Maison Famille Suzanne Leclerc sera située au 3475 avenue Notre-Dame, entre L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin.

Laura Lémerveil soutient près de 220 familles et 32 % des bénéficiaires des services spécialisés sont des jeunes adultes. D’ici 2028, on prévoit une hausse de 45 % de la clientèle adulte.

Des besoins grandissants

Ce projet résidentiel a donc été développé en réponse aux besoins exprimés par les parents proches aidants.

«Nous sommes un peu en chantier de la phase 1 et en phase, nous aurons huit chambres pour des résidants. Nous considérons essentiel que ces jeunes puissent poursuivre leur parcours et faire l’expérience de vivre en résidence», mentionne Sandra Lambert, fondatrice de Laura Lémerveil.

La Maison Famille Suzanne Leclerc se veut un milieu de vie résidentiel, destiné aux jeunes adultes vivant en situation de handicaps multiples et sévères. Après les travaux, l’endroit ouvrira officiellement au cours de la prochaine année.

Pour Denis Leclerc, président de Groupe Biscuits Leclerc, cette résidence appartenant à sa famille regorge de souvenirs personnels.

«Bienvenue dans le salon de mes parents ! C’était l’endroit où nous faisions nos partys de Noël. Ces gens ont besoin de nous pour s’occuper d’eux et les défendre. Le concept est extraordinaire et la pérennité est importante. J’espère que ce sera le début de quelque chose. Il faut se donner des objectifs», a-t-il expliqué, soulignant l’importance de l’équipe qui aidera les familles.

Devenir un exemple

«J’espère qu’un jour le Québec sera cité comme étant un exemple dans la façon dont on traite les gens plus démunis. Et de ce côté-là, on n’a pas gagné grand prix dernièrement», a terminé le philanthrope.

Pour l’organisme communautaire Laura Lémerveil, chaque enfant, adolescent et jeune adulte a le droit de s’accomplir au-delà de sa situation de polyhandicap et que sa famille soit soutenue avec bienveillance.

Ailleurs à Québec, la Maison Lémerveil Suzanne Vachon s’adresse aux jeunes vivant une situation de handicaps multiples et sévères, ainsi qu’aux enfants gravement malades. Elle offre des séjours de répit avec hébergement, de même que des soins palliatifs pédiatriques.