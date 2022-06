La fierté ne règle pas tous les problèmes

Être fier est un sentiment important pour un peuple qui souhaite s’épanouir.

Mais, est-ce que c’est la fierté qui est le remède à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés présentement ? Non.

Est-ce que les Québécois s’attendent à ce que les politiciens parlent des vraies affaires ? Oui.

Ainsi, François Legault et les caquistes doivent faire attention à ne pas avoir l’air déconnectés d’ici l’élection du 3 octobre – surtout qu’ils n’ont pas le monopole de la fierté.

La priorité

En janvier, on pensait que la prochaine campagne allait porter sur la santé et la pandémie. Au printemps, on pensait que l’inflation allait être au cœur de la campagne.

Erreur !

On sait que la CAQ veut que l’élection porte sur la loi 21, la loi 96 et l’immigration. Sans doute une façon de motiver les troupes nationalistes.

Cependant, est-ce que ces enjeux sont vraiment la priorité des Québécois présentement ? Pas certain !

Avec le coût de l’épicerie qui monte chaque jour et la pénurie de la main-d’œuvre, qui est de plus en plus problématique, les élus caquistes doivent s’assurer de parler des enjeux qui touchent directement les Québécoises et les Québécois présentement.

La fin du film

En jouant la carte de l’immigration comme il l’a fait à Drummondville, M. Legault joue avec le feu.

Dimanche, il a demandé un mandat fort pour pouvoir demander les pleins pouvoirs à Ottawa en matière d’immigration. Rapidement, mardi, Justin Trudeau a déjà fermé la porte à cette demande.

Alors, que va faire le premier ministre du Québec maintenant ?

Le premier ministre ne veut pas répondre à cette question. Pourtant, il disait, en fin de semaine, que c’était « une question de survie » pour la nation.

M. Legault devra nous dévoiler son plan de match, car avant de lui donner un mandat fort, les Québécoises et les Québécois doivent savoir à quoi s’en tenir.