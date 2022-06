La survie du Québec n'était pas en péril?

« Il faut rapatrier tous les pouvoirs en immigration, c’est une question de survie pour notre nation », a dit François Legault dimanche.

En d’autres mots : si le fédéral refuse de nous donner les pleins pouvoirs, la survie de la nation québécoise sera en péril.

On va devenir comme la Louisiane !

DU BANJO SUR LE BALCON

Moins de 48 heures après la déclaration de notre PM, qu’a répondu Justin Trudeau ?

« Non. »

Hors de question que l’on donne tous les pouvoirs au Québec en matière d’immigration.

Même si la CAQ remporte 200 sièges sur 125 le 3 octobre prochain.

Et même si deux rangées de dents se mettent à pousser dans le bec des poules.

N-O-N, non.

Oh, j’ai hâte de voir ce que va faire François Legault, me suis-je dit, en entendant la réponse on ne peut plus claire de Justin Trudeau.

Monsieur Legault ne peut pas ne pas réagir !

Il en va de la survie de la nation !!!!

Pas la survie de Montréal en tant que métropole francophone, non.

La survie du Québec au grand complet !

Si le fédéral ne nous donne pas les pleins pouvoirs, on va se ramasser nus pieds en train de jouer du banjo sur la galerie !

C’est sûr que Legault va réagir, non ?

UN AUTRE CHÈQUE !

Eh bien, non.

Il n’a pas réagi.

Pas de conférence de presse, pas d’appel à la nation, rien.

Monsieur Legault promet un autre chèque si on vote pour lui, c’est tout.

Comme si rien ne s’était passé... Comme si le fédéral ne lui avait pas (encore) fermé la porte au nez... Et moi qui pensais que la survie du Québec était en péril !

On vient de frapper un iceberg de plein fouet, et le capitaine prend le micro pour nous annoncer que ce soir, il y aura des egg rolls au buffet !

Euh...

Suis-je le seul à trouver ça étrange ?

Dimanche, le Québec était condamné à une lente disparition si le fédéral nous disait non.

Et deux jours après que le fédéral nous a dit non, François Legault tourne la page et passe à un autre appel !

Ben coudonc.

On n’a plus les urgences qu’on avait !

Robert Bourassa avait au moins montré les dents.

« Le Québec est, aujour-d’hui et pour toujours, une société libre de son destin, bla bla bla... »

Mais là, rien.

Même pas un discours.

« ON EST CONFIANT »

Mardi matin, à QUB radio, j’ai interviewé le député caquiste Martin Lévesque à l’occasion de la sortie de son livre La couleur CAQ.

« Qu’allez-vous faire si Justin Trudeau refuse de vous donner les pouvoirs en immigration ? lui ai-je demandé.

— Nous sommes confiants de réussir...

— Oui, mais s’il vous dit non ?

— Nous sommes confiants de réussir...

— Mais s’il refuse ?

— Nous sommes confiants de réussir...

— Mais avez-vous préparé un plan B en cas de refus ?

— Nous sommes confiants de réussir... »

Eh bien, là, c’est clair, la CAQ n’a pas réussi !

La pensée magique n’a pas été suffisante pour faire changer le cours des choses.

C’est quoi, la suite, monsieur Legault ?

Allez-vous au moins appliquer la loi 101 au cégep, vu que la situation est si grave ?