L’Avalanche calme le jeu et triomphe

Les partisans réunis au Ball Arena pour le deuxième match de la série opposant l’Avalanche du Colorado aux Oilers d’Edmonton, jeudi, n’ont pas eu le même spectacle que ceux présents au premier duel, mais ils ont pu célébrer de la même manière la victoire des leurs, par la marque de 4 à 0.

Certains ont dû se gratter la tête au terme de la première période. Malgré du jeu relevé et plusieurs occasions en or, aucun but n’a été inscrit.

Les favoris de la foule sont toutefois revenus sur la patinoire, pour le deuxième engagement, avec le feu dans les yeux. Nazem Kadri a été à l’origine d’une poussée de trois buts des siens en l’espace de 124 secondes.

L’attaquant a d’abord préparé le filet d’Artturi Lehkonen, son cinquième des séries, avant de mettre la table pour Josh Manson et Mikko Rantanen. Kadri a ainsi porté son total de points à 14, en 12 matchs, depuis le début des séries.

Pour sa part, Lehkonen a porté son total à huit points, lui qui a aussi amassé une mention d’aide sur la réussite de Manson.

Nathan MacKinnon a cloué le cercueil des visiteurs, lors d’un avantage numérique en fin de troisième période, en déjouant Mike Smith d’un tir précis.

Même s’il avait accordé six buts sur 25 lancers dans le premier match, Smith s’est de nouveau fait offrir la confiance de son entraîneur-chef Jay Woodcroft. Même s’il a mieux paru, ses 36 arrêts n’ont pas été suffisants.

À l’autre bout de la patinoire, Pavel Francouz était l’homme de confiance de Jared Bednar, en remplacement à Darcy Kuemper, blessé au haut du corps lors du premier match de la finale de l’Ouest. Francouz, qui soufflera 32 bougies vendredi, a célébré en grand sa fête, lui qui a repoussé l’ensemble des 24 tentatives adverses pour signer le blanchissage.

Les Oilers tenteront de rectifier le tir au Rogers Place, où auront lieu les troisième et quatrième matchs, respectivement samedi et lundi.