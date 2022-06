L’aventure brésilienne de Gagnon

On vous a présenté, jeudi, Nicolas Gagnon, entraîneur-chef de la formation des moins de 23 ans du CF Montréal, et on vous a dit qu’il a été influencé par plusieurs voyages au Brésil. En voici le récit.

Tout a commencé par une invitation d’un coéquipier chez le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, qui propose de venir le visiter chez lui, à Taquara, pendant la période des Fêtes.

« C’est une petite ville près de Porto Alegre et elle compte environ 40 000 habitants, un peu comme Saint-Hyacinthe, d’où je viens », précise-t-il.

Il fait le voyage deux années de suite et quand il est à la recherche d’un deuxième stage universitaire, lui qui étudie en

kinésiologie, il pense en dehors de la boîte.

« La mère d’un de mes coéquipiers brésiliens travaille dans une école. J’y vais pour donner un coup de main aux profs d’éducation physique, de même que les équipes de futsal et de soccer », dit-il au sujet de sa troisième visite, qui durera cinq mois.

Long voyage

Après être revenu au Québec pour terminer son baccalauréat, il retourne une quatrième fois au Brésil, où il restera 14 mois. Et cette visite laissera une empreinte indélébile sur son parcours d’entraîneur, qui se veut assez singulier.

« Lors de mon stage, je travaillais aussi à l’équipe de Taquara et le coach m’amène au club de Porto Alegre et me présente des gens. Un individu me dit qu’il m’organisera un stage avec une équipe. »

Évidemment, il n’a pas de nouvelles pendant des mois et les choses ne bougent pas. Mais il prend le taureau par les cornes.

« Je l’appelle une première fois et il me répond, sans doute parce qu’il ne connaissait pas le numéro et il me dit la même chose et ne me rappelle jamais. Deux semaines plus tard, je me présente à son bureau et il finit par me donner un stage d’un mois avec les U17 de l’Internacional de Porto Alegre.

« Je passe un mois là, ça se passe super bien et je suis resté en contact avec le préparateur physique, avec qui je parle encore. J’aidais même sa fille à distance avec ses devoirs en anglais. »

Chez l’ennemi

Une fois son séjour avec l’Internacional terminé, un contact lui permet d’entrer au Grêmio, l’adversaire de l’autre côté de la ville, où il passe six mois.

Comme son visa ne lui permet pas de travailler, il œuvre bénévolement et vit sur ses économies.

«J’aide avec le projet des U12, qui sont des joueurs qui sont près d’accéder à l’Académie, mais qui n’y sont pas encore. »

Avant de rentrer au Québec, il fait une tournée de quatre clubs, Vasco de Gama à Rio, Goias à Guoiânia, Cruzeiro à Belo Horizonte et Corinthians à Sao Paulo.

« Vasco, c’est assez particulier parce que le stade est au milieu d’une favela. »

Des doutes

Malgré toutes ses connaissances et compétences, parce qu’il est Canadien, Nicolas Gagnon est à même de constater le chauvinisme légendaire du foot brésilien. Une anecdote survenue à Grêmio l’illustre parfaitement.

« Le personnel fait des matchs tous les jeudis soirs et on ne m’invite pas jusqu’à ce que l’organisateur, un homme très obèse que je n’imaginais pas jouer, me demande de venir parce qu’il était mal pris.

« Il me met dans son équipe et on casse tout, il n’y a même pas de match. On est les deux meilleurs joueurs sur le terrain et je ne suis pas un super joueur.

« À la fin, il m’a dit qu’il ne pensait pas que j’étais capable de jouer au foot et je lui ai dit la même chose. C’est là que j’apprends qu’il a fait l’Académie de River Plate », lance-t-il en riant.