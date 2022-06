Le Canada accuse l'aviation chinoise de conduite dangereuse

L'armée canadienne a accusé l'armée de l'air chinoise de conduite «non professionnelle et qui a pu mettre en danger les membres de l'armée de l'air canadienne» lors de récentes interactions dans l'espace aérien international en Asie.

Les avions canadiens étaient déployés au Japon dans le cadre des efforts multinationaux pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord.

Alors qu'ils étaient en vol, des avions canadiens se sont trouvés face à des avions militaires chinois qui cherchaient manifestement à les faire changer de trajectoire, «sans respect des normes internationales de sécurité», explique le communiqué publié mercredi soir par l'armée canadienne.

Dans certains cas, les pilotes canadiens ont dû brusquement modifier leur trajectoire pour «éviter une collision avec les avions qui tentaient de les intercepter», dit le communiqué, qui ajoute que les avions chinois étaient parfois tellement proches que leur équipage «était nettement visible».

L'armée canadienne note encore que ce genre d'interactions militaires dans l'espace international lors de missions menées dans le cadre des sanctions votées par l'ONU deviennent de plus en plus fréquentes, et que «ce problème a déjà été évoqué par les voies diplomatiques».

Les services de renseignement américains estiment que la Corée du Nord prépare actuellement son premier essai nucléaire depuis 2017.

Les Etats-Unis avaient demandé jeudi dernier au Conseil de Sécurité de l'ONU de durcir les sanctions à l'égard de la Corée du Nord après une série de tirs de missiles, y compris d'un missile balistique intercontinental.

Mais la Chine, le principal allié de la Corée du Nord, et la Russie, dont les relations avec l'Occident se sont complètement détériorées depuis son invasion de l'Ukraine, ont opposé leur véto, estimant qu'un durcissement des sanctions ne ferait qu'augmenter la tension et serait donc contre-productif.

En juin 2019, deux navires canadiens opérant en mer de Chine orientale avaient été suivis lors de leur passage par plusieurs vaisseaux chinois et par des avions militaires, dont certains étaient venus raser les bateaux.

Pékin considère la mer de Chine comme sa zone d'influence et mène depuis des années d'innombrables actions pour tenter de s'approprier ces eaux internationales: provocations militaires envers des avions ou des navires étrangers, parfois même de simples bateaux de pêche; construction d'installations sur des îlots contestés, ou encore en procédant à des forages en mer, là encore dans des zones contestées.