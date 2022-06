Le spectacle gratuit revient pour une quatrième année à Lévis

Le duo de Québec Kingdom Street fera partie des vingt-sept artistes qui participeront à la quatrième mouture du spectacle gratuit Surface, cet été, à Lévis.

Musiciens, chanteurs, artistes de cirque et danseurs, tous des artistes émergents en provenance des régions de Chaudière-Appalaches et de Québec, seront aussi à l’œuvre lors des trois représentations de Surface : Libre, du 21 au 23 juillet, au Quai Paquet.

En plus de Kingdom Street, on pourra notamment entendre Haingro Nirina, Allison Daniels et le demi-finaliste de Star Académie 2021, Jacob Roberge. En danse, les participants de Révolution MARVL, Rosalie Lessard et The Frienzz seront de la partie.

Certains participants à Surface seront aussi en prestation le vendredi, en formule 5 à 7, au Quai Paquet, du 8 juillet au 2 septembre.