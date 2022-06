NFL: Tom Brady n’était pas sûr de revenir

La retraite de Tom Brady est passée bien près de durer plus que quelques semaines à peine. Au terme d'un match de golf opposant le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et Aaron Rodgers à Josh Allen et Patrick Mahomes, l’athlète de 44 ans s’est ouvert sur sa décision.

Il a entre autres ressenti une certaine pression lorsque le marché des agents libres s’est ouvert.

«À ce stade-ci, c’est 55% oui et 45% non. Ce n’est pas 100-0. C’est simplement la réalité, a-t-il affirmé, lors de l’entrevue avec le réseau TNT, qui présentait le duel de golf remporté par les deux aînés. Ce n’est pas que je ne suis pas 100% engagé, c’est juste qu’au moment de m’engager, mon sentiment était : "Ugh, ok c’est reparti".

«C’est comme courir un marathon. Tu ne peux pas décider deux semaines avant le marathon, "hey je vais commencer à courir". Nous sommes rapidement arrivés à l’ouverture du marché des agents libres et j’ai ressenti de la pression afin de revenir, alors j’ai contacté l’organisation et tout s’est arrangé.»

Outre cette pression, les engagements de Brady envers sa famille ont aussi joué un rôle dans son hésitation.

«Quand tu as leur [Mahomes et Allen] âge, si on m’avait demandé : "vas-tu jouer au football l’année prochaine?", j’aurais dit qu’il y a 100% de chances. Et je crois qu’en vieillissant, ça l’a changé parce que j’ai d’autres responsabilités.

«Ces responsabilités sont qu’il y a des gens qui prennent soin de moi et de mes affaires en-dehors du terrain, ces personnes sont importantes pour moi, comme ma famille, mes enfants, et ma femme a fait un excellent boulot à ce niveau. C’est un gros engagement de sa part, alors c’est plus dur quand tu vieillis. Je ne crois pas qu’ils [Mahomes et Allen] sont au courant de tout ce qui s’en vient. Aaron sait ces choses-là, parce ta vie évolue en vieillissant, il y a plus de responsabilités.»

Brady sera de retour en 2022 pour disputer la 23e campagne de sa carrière, lors de laquelle il aura la chance d’améliorer certains de ses nombreux records.