«Nous allons rebondir» - Victor Hedman

Le Lightning de Tampa Bay a suffisamment d’expérience pour ne pas céder à la panique après une mauvaise soirée et il a confiance de revenir en force dans le deuxième match de la finale de l’Association de l’Est face aux Rangers de New York, vendredi.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont offert une pâle imitation de leurs performances habituelles, mercredi. Dominés au compte de 6 à 2, ils ont été pris de vitesse par le trio des jeunes des Blueshirts, formé d’Alexis Lafrenière, de Filip Chytil et de Kaapo Kakko. Pendant ce temps, le gardien Andrei Vasilevskiy a connu une rencontre difficile, cédant six fois en 34 tirs.

Sauf que les «Bolts» en ont vu d’autres. Les Maple Leafs de Toronto sont bien placés pour en témoigner. Dans la partie initiale de la série de premier tour, ceux-ci avaient malmené le Lightning en vertu d’un gain de 5 à 0, ce qui n’a pas empêché le club floridien d’éventuellement les éliminer en sept matchs. Conséquemment, dans le vestiaire des champions, tous gardent leur calme.

«Vous ne voulez jamais perdre deux fois d’affilée, a déclaré le défenseur Victor Hedman au site NHL.com. Donc, pour nous, revenir en force sera primordial. Nous serons encore à l’étranger, mais ça restera gros. Nous formons un groupe fort mentalement et nous allons rebondir.»

Le son de cloche est passablement le même du côté du capitaine Steven Stamkos, qui s’attend à beaucoup mieux de ses coéquipiers.

«Ce n’était certainement pas notre meilleur match, a-t-il admis. Les Rangers représentent un club avec de très bons joueurs et si vous leur donnez des opportunités, ils vont en profiter. Je me fiche de la situation en cause. Il y avait des occasions pour nous de mieux lire les jeux et les effectuer. Ce ne fut pas le cas cette fois-ci.»

Une séquence formidable

La bonne nouvelle pour le Lightning, c’est qu’il a gagné ses 17 derniers matchs suivant une défaite en séries éliminatoires, séquence amorcée au début de l’après-saison 2020. Il reste que les chiffres n’ont plus aucune signification une fois l’action entamée sur la patinoire. Selon l’entraîneur-chef Jon Cooper, il faudra d’abord une meilleure exécution, purement et simplement.

«À mesure que le match avançait, nous étions davantage fatigués, car nous n’avions pas joué depuis un bout de temps, mais ce n’est pas excusable, a-t-il souligné. Je donne tout le crédit aux Rangers et nous tenterons de réaliser quelques ajustements afin de revenir dans deux soirs.»

Et pas question de blâmer son homme de confiance devant le filet.

«Ce n’est pas du tout de sa faute, a considéré Cooper. Étant donné les occasions de marquer de qualité qu’on a accordées, la rondelle aurait sûrement entré dans le filet si nous avions placé les deux gardiens devant la cage.»