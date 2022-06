Nouvelle saison, même plaisir

Il y a de ces séries qui ne font que s’améliorer au fil des saisons. Et Léo en fait officiellement partie.

Les choses ont beaucoup changé depuis qu’on a quitté Léo, Cindy et leur bande au terme de la troisième saison de la comédie irrévérencieuse. Car cette quatrième fournée d’épisodes, déposée aujourd’hui sur Club illico, fait un important bond dans le futur, propulsant les habitants de Walton cinq années plus tard.

Léo a ainsi quitté l’usine de Dubeau Gâteaux depuis belle lurette, histoire de se consacrer entièrement à son verger qu’il exploite avec son partenaire Chabot. Cindy, elle, a repris le chemin des bureaux tandis que leur fils, Paul, fait son entrée en maternelle.

Bref, leur quotidien est transformé. Mais la transition se fait sans le moindre heurt. Au contraire, elle fait souffler un vent de nouveauté sur la petite ville de Walton et ses habitants, empêchant les intrigues de faire du surplace ou, pire encore, de devenir redondantes.

Nouvelles avenues

Les cartes sont donc bien brassées, ouvrant la porte à une foule de nouvelles avenues que le noyau d’auteurs (excellents Fabien Cloutier, Sonia Cordeau, Steve Laplante et Erika Souci) pourront explorer à leur guise au cours des 12 nouveaux épisodes de cette pénultième saison.

Un exemple ? La séparation de Nancy et Johnny, annoncée dans les derniers instants de la troisième saison, viendra avoir des répercussions sur ces deux personnages, certes, mais également sur leur groupe d’amis tout entier. D’autres couples seront également mis à rude épreuve, tandis que certains tisseront de nouveaux liens amoureux.

Ces personnages, ils constituent encore et toujours la principale force de Léo. Car, au-delà des intrigues, on s’attache d’abord et avant tout à ces gens colorés et si singuliers. On se plaît donc d’autant plus à les voir gagner en nuances et en profondeur au fil des années.

Plaisir

Si le plaisir est évident de renouer avec Fabien Cloutier et Marie-Laurence Moreau, il l’est tout autant pour les Marc Labrèche, Sandrine Bisson, Anne Dorval ou encore Hubert Proulx.

On s’en voudrait d’ailleurs de passer sous silence l’arrivée de Mélanie Ghanimé au générique, hilarante en employée de bureau chez Dubeau Gâteaux. Visiblement, l’humoriste est tout aussi redoutable devant une caméra que sur une scène. Walton semble donc être l’endroit parfaitement désigné pour elle.