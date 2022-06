Programme de parrainage

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et 14 de ses généreux partenaires (aussi appelés parrains) ont pu remettre, le 26 mai dernier, un total de 150 000 $ en bourses individuelles de 1500 $ à 4000 $ à 47 étudiants(es)-athlètes émérites et inspirants(es) de partout au Québec âgés(es) de 15 à 29 ans. Parmi ceux-ci on retrouve : Alix Delvaux de Lac-Beauport et William Sohier de Québec en patinage de vitesse sur courte piste ; Nicolas Guy Turbide de Québec en paranatation ; Simone Boilard de Québec en cyclisme sur route ; Jean-Simon Desgagnés de Saint-Ferréol-les-Neiges en athlétisme ; Miha Fontaine de Lac-Beauport en ski acrobatique (sauts) et Maxime Landry de Sainte-Brigitte-de-Laval en para-athlétisme. Sur la photo : Charles-Antoine Sinotte, et Marianne St-Gelais, qui ont tous deux bénéficié de bourses de la FAEQ par le passé, entourent et parrainent Karina Montminy, athlète de patinage de vitesse sur courte piste, originaire de Péribonka au Lac-Saint-Jean.

Inspirante et attachante centenaire

Madame Gisèle Lord (photo), qui habite et vit aux Jardins Jean-Bosco sur le chemin Sainte-Foy à Québec depuis une vingtaine d’années, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Née Gisèle Hunter le 2 juin 1922 à Saint-Cyrille-de-l’Islet, elle a grandi dans une famille de neuf enfants. À ses 20 ans, elle part travailler à Québec comme gouvernante. Dans la quarantaine, elle rencontre son Laurent, l’amour de sa vie. Ils vécurent ensemble un grand bonheur pendant 50 ans en fait jusqu’en 2012 alors qu’elle devient veuve. Elle brisera son ennui et sa peine en tricotant des couvertures pour Collaboration Santé Internationale (CSI). À ce jour, elle en compte près de 90 qui ont enveloppé des enfants et des bébés de pays en voie de développement. Elle prépare ses repas et fait son « grand ménage » chaque année (pour la dernière fois, a-t-elle promis), elle participe à toutes les activités de loisirs de la résidence. Celle qui a encore un esprit vif et une répartie joviale est appréciée de tous les résidents. Madame Lord est la sœur de Raoul Hunter, caricaturiste et sculpteur renommé, décédé en 2018. Joyeux centenaire, ma chère Gisèle.

En Cœur

La 8e présentation du 6 H En Cœur, le 28 mai dernier à la Base de plein air de Sainte-Foy, en collaboration avec Biscuits Leclerc et Valero Raffinerie Jean-Gaulin, a permis d’amasser 355 000 $. La Fondation En Cœur s’est donc donné comme mission de venir en aide aux enfants cardiaques congénitaux et à leur famille en leur offrant des services d’information et de soutien. En Cœur a également comme but de vous sensibiliser à l’importance de soutenir les enfants malades du cœur et leurs parents.

En souvenir

Le 2 juin 1953, Élisabeth II est couronnée reine à l’abbaye de Westminster, et elle entre dans l’histoire en devenant le premier monarque à être couronné chef du Commonwealth et reine du Canada. Elle commence aujourd’hui son Jubilé de platine (70 ans de règne).

Anniversaires

Disparus

