Qualité de l’air: 4 nouvelles stations d’échantillonnage à Québec

La Ville de Québec, le ministère de l’Environnement ainsi que le Port de Québec ont annoncé, d’une voix commune jeudi, la mise en place de quatre nouvelles stations d’échantillonnage afin de dresser un constat pour améliorer la qualité de l’air.

Les autorités, qui se renvoyaient la balle dans ce dossier chaud depuis des mois, ont décidé de travailler main dans la main pour «le bien-être des citoyens.

La station du ministère de l’Environnement, «à la fine pointe de la technologie», sera installée au 1011 de Vitré.

La Ville installera de son côté 3 nouvelles stations temporaires. Leur emplacement précis n’est pas encore été déterminé mais des zones en Basse-Ville, au Vieux-Port et dans Limoilou ont été ciblées.

«On part du constat, tous ensemble, qu’on doit d’abord se baser sur la science et les faits sur la question des contaminants atmosphériques (...) On veut des données qui vont être publiques et qui vont permettre d’avoir un constat sur lequel on va pouvoir travailler», a déclaré le maire de Québec Bruno Marchand.

Le Port collabore aussi

Le Port, qui possède ses propres stations d’échantillonnage, rendra également disponibles les données qu’il recueille.

Celles qui proviennent des 75 capteurs installés dans Limoilou, dans le cadre d’une initiative citoyenne, seront également considérées dans le cadre de l’analyse.

Au-delà du nickel, qui préoccupe beaucoup, des dizaines d’autres métaux sont dans la mire des autorités qui veulent «identifier les contaminants, savoir d’où ils proviennent et où ils se dirigent» afin d’établir, par la suite, un plan d’action concret.

L'Université Laval et l'Institut national d'optique (INO) sont également partenaires de cet effort concerté.

Les premiers résultats de cette collaboration sont attendus d'ici la fin de l'année 2022.

Plus de détails à venir...