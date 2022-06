Roland-Garros: Coco Gauff, finaliste à seulement 18 ans

L'Américaine Coco Gauff, 23e mondiale à 18 ans, s'est qualifiée jeudi à Roland-Garros pour sa première finale en Grand-Chelem, où elle défiera la no 1 mondiale Iga Swiatek.

• À lire aussi: Roland-Garros: qui pourra arrêter Swiatek?

• À lire aussi: Le parcours d’Annabelle Xu prend fin

Gauff a battu l'Italienne Martina Trevisan (59e) 6-3, 6-1 en 1h28 pour devenir la plus jeune finaliste sur la terre battue parisienne depuis Kim Clijsters en 2001 et la plus jeune finaliste d'un Majeur depuis Maria Sharapova à Wimbledon en 2004.

AFP

«Je suis sous le choc... Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens», a déclaré l’Américaine, qui n’a pas perdu le moindre manche du tournoi en six matchs.

«Je n’étais pas très nerveuse... Un peu ce matin, mais je suis allée me promener et ça m’a détendue», a-t-elle affirmé.

AFP

Le score est sévère pour l’Italienne de 28 ans, mais elle a commis trop de fautes directes (36) pour réellement faire douter son adversaire, titrée à Roland-Garros en juniors en 2018.

Dans la première manche, à force de contester des balles et de longuement faire vérifier les marques, Gauff a irrité le public qui s’est petit à petit rangé derrière l’Italienne jusqu’à en faire sa favorite.

Mais dans un set où le plus difficile a été de conserver sa mise en jeu, Gauff l’a fait deux fois alors que Trevisan, diminuée physiquement sur la fin, n’y est parvenue qu’une fois, dans le tout premier jeu de la partie.

AFP

Après un temps mort médical entre les deux manches pour évaluer la blessure à sa cuisse droite, Trevisan s’est fait poser un gros bandage au changement de côté à 2-1 pour Gauff.

Soutenue par le public, particulièrement sur les points clés où elle était en danger, Trevisan a tenu jusqu’au très long quatrième jeu (15 minutes) où elle a eu quatre balles pour revenir à 2-2, mais où elle a concédé sa mise en jeu sur la quatrième balle de break, laissant son adversaire s’échapper.

Quant à la finale qui se profile, Gauff l’aborde avec insouciance: «Je vais y aller en me disant que c’est juste un autre match», a-t-elle affirmé. Un autre match quand même pas tout à fait comme les autres.