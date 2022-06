Scrutin provincial: jour de vote en Ontario

Les Ontariens sont invités à élire leurs députés jeudi, à l’occasion de la 43e élection générale de la province.

Plus de 10 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales sont attendus dans les bureaux de vote qui sont ouverts entre 9 h et 21 h (heure de l’Est), selon Élections Ontario.

L’agence provinciale rappelle que les électeurs qui ont présenté une demande de vote par la poste peuvent retourner leur trousse remplie en personne à leur bureau de vote avant 18 h.

Certaines mesures sanitaires sont maintenues à l’occasion de ce scrutin, alors que les électeurs sont appelés à maintenir une distance physique, mais le port du masque est, lui, facultatif.

Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 pourront voter à l’extérieur des bureaux de vote, a mentionné l’agence provinciale.

«Les bureaux de vote sont ouverts dans toute la province aujourd'hui et les membres du personnel électoral sont prêts à aider à rendre le vote sûr et facile pour tous les Ontariens et Ontariennes», a indiqué Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario.

«J'encourage tous les électeurs qui n'ont pas encore voté à aller voter lors de la 43e élection générale de l'Ontario», a ajouté M. Essensa.