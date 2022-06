Tramway: Marchand garde le cap malgré les menaces de poursuite

Bruno Marchand affirme que la Ville de Québec a toujours respecté les lois et règlements, contrairement aux prétentions d’un groupe de citoyens qui menace de recourir aux tribunaux pour bloquer le projet de tramway.

• À lire aussi: Tramway de Québec: des citoyens conseillés par Guy Bertrand veulent contester le projet en cour

• À lire aussi: Injonction pour bloquer le tramway: une démarche «loufoque», selon Claude Villeneuve

«On est en totale légitimité alors on n’a aucune inquiétude sur ce qu’on a fait, sur quelque chose d’illégal ou quoi que ce soit», a-t-il réagi en point de presse jeudi, visiblement déterminé à garder le cap. La Ville, assure-t-il, a tout fait dans les «règles de l’art».

Le maire de Québec n’a pas l’intention de répondre à la lettre du groupe «Québec mérite mieux», soutenu par Me Guy Bertrand. Rappelons que l'avocat est d'avis que les anti-tramway ont une cause sérieuse à faire valoir en Cour supérieure. Pour l’heure, ils tentent de récolter des dons pour financer les frais liés au dépôt d’une demande d’injonction.

Photo Stevens LeBlanc

«S’ils le font, on verra ce que la justice en dit mais je pense que les citoyens de Québec, qui souhaitent une ville qui fait face à ses défis climatiques, ne souhaitent pas être noyautés par un processus judiciaire.»

En entrevue à TVA, il est allé un peu plus loin en fin de journée. «Il y a eu une élection sur cet enjeu-là. Il y a même un parti qui disait que c’était une élection référendaire. L’élection a témoigné de la volonté des citoyens. On va de l’avant (...) Des recours judiciaires, c’est nécessairement nous faire revenir en arrière, nous faire reculer, probablement même ajouter des coûts. Je ne pense pas que c’est la bonne solution.»

Malgré les critiques sur l'abandon de promesses, une fois élu, Bruno Marchand maintient qu’il a respecté 8 des 10 engagements qu’il avait pris, en campagne électorale, pour améliorer le projet.

Un autre sondage sous peu

En janvier dernier, les appuis au projet avaient dégringolé à 41 %. Le maire était alors confiant de remonter la pente. Récemment, un autre sondage Léger évoquait un appui de seulement 38 %. Par contre, les deux sondages sont incomparables puisque la méthodologie et la provenance des répondants n’était pas du tout la même.

Le maire promet de dévoiler, la semaine prochaine, les résultats d’un nouveau sondage réalisé par la Ville. Selon lui, l’adhésion est en hausse. Mais la Ville a encore du chemin à faire, reconnaît-il. «On ne sera pas rendus à destination avec ce sondage-là. On ne le sera pas avec le prochain non plus.»

«Il y a vraiment une évolution des mentalités par rapport à ce projet-là, a-t-il ajouté à TVA. Il reste des critiques, il reste des questions et c’est tout à fait normal. Moi, je pense que ça va mieux que ça allait et c’est justement pour ça qu’il y a des opposants qui essaient de crier plus fort parce qu’ils voient bien qu’ils sont plus isolés qu’avant».