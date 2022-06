Un congé payé réclamé pour les victimes de violence conjugale

Des intervenantes des milieux syndical, politique et communautaire étaient rassemblées, jeudi, devant l'Assemblée nationale, afin de revendiquer un minimum de 10 jours de congé payé pour les victimes de violence conjugale.

Une pétition abondant dans ce sens a déjà recueilli plus de 3200 signatures.

«Nous réclamons dix jours de congé rémunéré pour les victimes de violence conjugale afin de les aider à s'en sortir. Il s'agit d'un geste profondément humain, de compassion et d'entraide. Et surtout, cela contribuerait à sauver des vies», ont déclaré d'une même voix plusieurs intervenantes.

Parmi elles, la députée de Québec Solidaire Manon Massée, la coordonnatrice de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape, Maud Pontel, ainsi que d'autres députées de partis politiques et intervenantes au communautaire.

«Nous convenons que certaines mesures sont déjà en place comme l'obligation légale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de la travailleuse ou du travailleur, ont-elles ajouté. Les dix jours de congé rémunéré pour toutes les victimes de violence conjugale que nous réclamons constituent une mesure complémentaire pour leur venir en aide. Ils permettent de maintenir un revenu afin que la précarité ne soit pas un obstacle au moment de quitter un foyer violent. [...] Protéger et aider les victimes est la responsabilité de tous, y compris des employeurs.»

Une analyse du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), menée en février dernier, a placé le Québec à l'avant-dernière position dans le palmarès des provinces qui protège les victimes de violence conjugale et familiale dans leur droit du travail. «Il est grand temps pour le gouvernement du Québec de remédier à cela», ont déclaré les intervenantes présentes au rassemblement.

Depuis janvier 2020, plus de 30 personnes ont été victimes d'un féminicide en contexte conjugal au Québec.

Présentement, les travailleuses et travailleurs du Québec qui doivent s’absenter du travail à la suite de violence conjugale ou à caractère sexuel ont le droit à une absence sans salaire d’une durée maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois.

Au fédéral, les victimes de violences familiales ou leurs parents ont droit à un maximum de 10 jours de congé par année civile.