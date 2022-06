Un prix prestigieux pour Cendrine Browne

Comblée par la fin de sa carrière, la fondeuse Cendrine Browne a obtenu, mardi, un honneur tout à fait inattendu qui ajoute un fleuron à son parcours parsemé d’embûches.

Browne a reçu le prix John Semmelink décerné par l’Association canadienne des sports d’hiver à l’athlète qui a le mieux représenté le pays sur la scène internationale par son intégrité, son comportement et ses résultats. Browne retrouve entre autres dans ce groupe sélect les Alex (2019) et Pierre Harvey (1985, 1987 et 1988) ; Mikaël Kingsbury (2020), Jean-Luc Brassard (1993, 1994 et 1996) ; Nicolas Fontaine (1997 et 1999) et Philippe La Roche (1991).

« C’est une super nouvelle et la plus grosse récompense de ma carrière, résume la double olympienne des Jeux de 2018 à Pyeongchang et de 2022 à Pékin. Ce prix honore mes performances, mais aussi mon leadership. Je me suis impliquée beaucoup dans le programme Féminaction et auprès des plus jeunes skieuses de l’équipe canadienne au cours de la dernière année avant de prendre ma retraite. Ce prix récompense mes performances, mais aussi la personne que je suis.

« Je connaissais le prix pour avoir vu Alex le gagner en 2019, mais je ne pensais jamais le remporter, de poursuivre Browne. C’est tout un honneur de me retrouver dans le même groupe que les grands athlètes qui l’ont déjà gagné. »

Éloges

Récipiendaire du prix John Semmelink en 1980, l’ancien skieur alpin Ken Read a été très élogieux à l’égard de la fondeuse de 28 ans. « Cendrine nous a démontré sa persévérance et son dévouement sur le terrain, mais nous sommes tout aussi impressionnés par son désir de donner l’exemple tout en soutenant ses coéquipières, a déclaré le président du comité des prix de l’Association canadienne des sports d’hiver dans le communiqué de l’organisme. Plus important encore, Cendrine comprend la responsabilité d’une athlète de l’équipe olympique et nationale qui doit être un excellent modèle pour les jeunes femmes. Nous ne pourrions imaginer une meilleure récipiendaire. Elle mérite amplement ce prix. »

Browne a été touchée par les propos de l’ancienne vedette de ski alpin. « J’en ai encore des frissons, a-t-elle mentionné. C’est très flatteur. »

« La boucle est bouclée »

À la Classique Alex Harvey tenue le 3 avril quand elle nous avait confirmé qu’elle prenait sa retraite, Browne nous disait qu’elle partait la tête haute.

« Je pouvais quitter la tête haute avec ma 16e place à Pékin au 30 km style libre. J’ai par la suite remporté le titre canadien de la première épreuve paritaire homme et femme. C’était encore mieux et voilà maintenant que je reçois ce prix. Ça boucle très bien la boucle de ma carrière. »

Sa 16e place à Pékin est la meilleure performance canadienne de l’histoire à l’épreuve du 30 km style libre.

Ce dernier honneur est aussi une occasion de faire une croix sur le passé houleux avec Nordiq Canada qui lui a retiré son brevet de Sports Canada et de tourner la page sur ces années difficiles. Nordiq Canada a partagé le communiqué de l’Association canadienne des sports d’hiver.

« Ça démontre qu’ils sont passés à autre chose tout comme moi et qu’ils sont prêts à renouer les ponts. C’est très long changer une culture et ils ont mis les efforts et on peut voir les changements. »

John Semmelink est un ancien skieur qui a perdu la vie lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne le 7 février 1959 à l’âge de 20 ans. Après cet accident, le port du casque est devenu obligatoire en descente. Né à Shanghai et d’origine néerlandaise, Semmelink est déménagé au Canada en 1950 et a obtenu sa citoyenneté sept ans plus tard. Étudiant à l’Université McGill, il portait les couleurs du club de ski alpin des Redbirds.

Le prix a été décerné pour la première fois en 1962 à la skieuse alpine Anne Heggtveit-Hamilton.