Une femme de 32 ans portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l'aide de la population pour retrouver une femme de 32 ans qui manque à l'appel depuis jeudi.

Jolyane Bouchard-Dominique a été vue pour la dernière fois sur la rue Oscar-Drouin, dans le secteur de Limoilou, à Québec.

Elle se déplacerait à pied dans les quartiers de Saint-Roch et de Saint-Sauveur.

Mme Bouchard-Dominique mesure 1, 81 m (5 pi 11 po) et pèse environ 77 kg (170 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs et mauves. Elle a aussi un tatouage en forme de coeur sur la main gauche. Elle n'a plus de dents sur la partie supérieure de la bouche.

Lors de sa disparition, elle portait des bermudas, une camisole et des souliers noirs.

«Les informations recueillies par enquête démontrent un danger pour sa vie si elle n’est pas localisée rapidement», a déclaré le sergent aux communications du SPVQ, David Poitras.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Le dossier en référence est le QUE-220602-109.