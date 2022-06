Valoriser la profession en valorisant la pédagogie

Depuis des années, l’éducation est au cœur des sujets couverts par les différents médias. On peut dire que les divers enjeux de notre système d’éducation font couler beaucoup d’encre. Derrière ces nombreux enjeux, un point commun émerge presque immanquablement : la valorisation des enseignants.

Est-ce qu’une valorisation des enseignants est vraiment la bonne quête, et si oui, quelles sont les options pour y arriver ?

Reconnaissance

L’automne dernier, le ministère de l’Éducation a mené des consultations dans l’optique d’assurer la mise en œuvre d’une stratégie visant à valoriser, à attirer et à mobiliser le personnel scolaire. Les annonces du 31 mai 2022 nous donnent un aperçu intéressant des actions nécessaires pour une valorisation du personnel scolaire.

Mais au-delà de la valorisation, il y a en amont – là où les décisions se prennent –, un enjeu de reconnaissance. En effet, comment valoriser sur le terrain une profession alors que les personnes qui exercent cette profession ne sont ni consultées ni même considérées dans les différents plans, stratégies ou politiques gouvernementales ou interministérielles ? Quels sont les impacts de cette absence de reconnaissance ?

Par exemple, en éducation physique et à la santé (ÉPS), nous voyons arriver dans nos gymnases différentes organisations qui ont un financement souvent important pour, a priori, soutenir et compléter nos objectifs d’enseignement. Toutefois, les programmes de ces organisations sont souvent construits sans tenir compte des objectifs pédagogiques et de la progression d’apprentissage. Même chose pour l’effervescence des saines habitudes de vie : elles font partie de notre programme d’enseignement, mais une grande partie des initiatives qui arrivent dans les écoles, ne considèrent pas l’expertise des enseignants d’ÉPS. Est-ce que les impacts seraient plus notables si tout était arrimé et complémentaire ?

Ainsi, la question se pose : est-ce que la quête d’une reconnaissance de notre expertise n’est pas une cible prioritaire à atteindre ? Maintenant, comment arriver à cette reconnaissance en amont et à cette valorisation en aval ?

Association, ordre et syndicat

Longtemps, il a été question de la création d’un ordre professionnel. Est-ce que la clé se trouve du côté d’une corporation visant à protéger le public ? Est-ce que cet ordre est toujours pertinent une fois que le protecteur de l’élève est mis en place et répond à ce besoin de protection du public ? Peut-être pas.

Les syndicats sont-ils la solution ? Alors que leur mission profonde est la défense des conditions de travail de leurs membres, quelle neutralité ont-ils si l’on veut promouvoir une éducation de qualité grâce à l’expertise pédagogique des enseignants ? Est-ce que « conditions de travail » et « exercice professionnel » doivent être débattus sous le même toit ? Peut-être pas.

Que reste-t-il aux enseignants pour obtenir cette reconnaissance et cette valorisation ?

Bien que la plupart des matières soient regroupées en association disciplinaire, au-delà d’être enseignant d’une matière, le point commun est d’enseigner et l’enseignement est un acte pédagogique. Ainsi, l’idée d’avoir une association professionnelle des enseignantes et des enseignants du Québec pourrait être bénéfique à plusieurs égards : travailler à valoriser au quotidien l’expertise pédagogique, promouvoir les 13 compétences professionnelles, briser les silos entre formation initiale et formation continue, etc.

Ce faisant, est-ce qu’il serait opportun de reconnaître l’apport majeur qu’une telle association pourrait avoir dans la foulée des réflexions visionnaires de l’école québécoise ? Ne serait-ce pas là une opportunité extraordinaire d’équilibrer les jeux de pouvoir afin de donner à la pédagogie et ainsi, à l’acte d’enseigner, la valeur fondamentale et sociétale qui lui revient ? Et si cette association existait, serait-elle reconnue politiquement ?

Photo courtoisie

Véronique Marchand, directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ)

Photo d'Archives Stevens LeBlanc

Sylvain Dancause, enseignant au secondaire