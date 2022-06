[VIDÉO] Mario Pelchat chante dans le salon Bleu: le chanteur a été honoré pour ses 40 ans de carrière

Honoré pour ses 40 ans de carrière, Mario Pelchat a chanté quelques lignes de son succès Je suis un chanteur, a capella, après avoir été ovationné, hier matin, au salon Bleu de l’Assemblée nationale.

Après des hommages faits par Nathalie Roy, Christine Saint-Pierre du Parti Libéral, Catherine Dorion et Pascal Bérubé du Parti Québécois et avoir reçu une ovation, Mario Pelchat a poussé quelques notes de son premier succès Je suis un chanteur.

«Tout juste avant, Pascal Bérubé m’a texté pour me dire que Claude Dubois avait déjà chanté au salon Bleu et que c’était possible. Je n’aurais certainement pas fait ça d’emblée. Je me demandais quoi chanter et mon hamster roulait. J’ai pensé à cette chanson, ma première, qui a été écrite, près d’ici, par Martin Peltier, dans un appartement sur la Grande-Allée.»

