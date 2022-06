Village Vacances Valcartier: le chef de l'opposition à Québec déplore la vente à des Américains

L'opposition à l'hôtel de ville de Québec regrette que le fleuron du Village Vacances Valcartier passe à des mains étrangères.

Le Journal révélait tôt jeudi matin qu'une transaction de 179 millions $ faisait passer le Groupe Calypso-Valcartier à des intérêts américains.

La famille Drouin, qui a fondé l'entreprise, a vendu le Village Vacances et tous ses actifs, incluant l'hôtel de glace, l'hôtel Valcartier, le camping ainsi que le parc Calypso d'Ottawa, à EPR et Premier Parks.

La famille assure que Premier Park est le groupe le mieux placé pour assurer la pérennité de l'entreprise.

«Décevant»

Ces arguments n'ont pas convaincu Claude Villeneuve. « C’est décevant», a-t-il lancé d'emblée. « C’est quelque chose qui arrive dans la vie quand un bâtisseur décède et que les gens qui sont à sa suite ont un questionnement très personnel à savoir ce que, eux, ont envie de faire. »

Selon lui, les gens de Québec tirent une grande fierté des entreprises d'ici.

« On est toujours fiers à Québec quand on a une propriété locale. Pensons aux Tanguay, aux Simons. Il y a tellement de familles importantes... C’est sûr que ça serait plus sympathique que ça ait continué à appartenir à quelqu’un de Québec mais le plus important, c’est qu’on a une attraction touristique de cette importance-là chez nous. »

L'élu municipal s'est réjoui cependant que la vocation du complexe récréotouristique soit maintenue.

Signature

« L’important, c’est que l’équipement demeure et je pense que ça se justifie par sa propre popularité. Quand tu reçois de la visite de l’extérieur, tu dis aux gens : " Va dans le Vieux-Québec et après, va au Village Vacances Valcartier. " Ça fait partie de notre signature. Il faut s’assurer que cet équipement-là demeure. »

–Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée