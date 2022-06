LAROCHE, Armand



Aux soins palliatifs du CHSLD de St-Flavien, le 28 mai 2022, est décédé monsieur Armand Laroche, conjoint de madame Françoise Laroche. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses 2 petits-enfants Jean-Félix Leclerc et Eve Simard; les enfants de sa conjointe : Johanne Hamel et son fils Jocelyn Blanchet, Jean-Claude Hamel, Yves Hamel, Linda Hamel et ses enfants : Nicolas et Rosalie Paquin; ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour leurs excellents soins. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h, suivi d'L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial.