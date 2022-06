FORTIN, Champlain



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 mai 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Champlain Fortin, époux de feu madame Thérèse Marier. Demeurant à L'Islet (Ville), il était le fils de feu dame Marie-Anna Coulombe et de feu monsieur Armand Fortin. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Julien Boulay), Carmen (Ghislain Bernier), François et Michel Fortin (Lison D'Amours); ses petits-enfants : Christian Boulay (Audrey Goupil), Karine Boulay (Pascal Cartier), Richard Bernier (Marie-Pier Pelletier), Sébastien Fortin (Julie Mercier) et Gabriel Fortin (Claudya Thériault); ses arrière-petits-enfants : Thomas et Eve Boulay; Samuel et Maude Caillé; Flavie et Julianne Bernier; Ulysse Fortin et Victor Fortin. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jeannine (feu Ludovic Carlos), Roger (Martine Marier), Denise (Henri Thibault), Madeleine (feu Marcel St-Hilaire), Bertrand, Jean-Marc (Georgette Marier), Rachel (feu Alfred Fournier), Jean-Claude (feu Lise St-Pierre - feu Lorette Lavoie), Louisette (Jacques Cloutier), Rose-Hélène (feu Noël Paquet), feu Donat (Rolande Caron) et Ghislain (Desneiges St-Hilaire). De la famille Marier : Martine (Roger Fortin), feu Cécile (feu Martin Ménard - Roger Jobin), Marcel (Laurence Caron), feu Jean-Claude (Françoise Lamarre), Lucille (Jean-Marie Morin), Georgette (Jean-Marc Fortin), Louise (feu André Thibault), Jean-Guy (Jocelyne Caron), Jacques (Hélène Fournier) et Roger (Carmen Poitras); sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Les Quartiers A, ainsi qu'à ceux du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairedimanche de 19h à 21h, lundi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.