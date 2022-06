5 raisons de se participer à la Semaine Japon et au marché Yatai MTL

La Semaine Japon se tiendra du 6 au 12 juin à Montréal. Le Journal a discuté avec Geneviève Borne, porte-parole pour une deuxième année de cet événement qui se clôturera par la fin de semaine du marché de rue japonais Yatai MTL.

« Je suis une amoureuse du Japon, lance la grande voyageuse Geneviève Borne. J’aime toute la culture japonaise : la bouffe, la délicatesse dans les objets, le design, la déco ainsi que le fait qu’au Japon, ils sont à la fois ancrés dans les traditions et totalement dans le futur. »

Voici ses 5 raisons de participer à l’événement auquel on ne doit pas hésiter à venir vêtu d’un kimono si on le désire, assure-t-elle, les Japonais voyant comme un honneur l’envie des visiteurs de célébrer leur culture.

Voyager au Japon tout en restant à Montréal

Envie de voyager sans quitter la ville? C’est ce que permet la Semaine Japon avec ses performances artistiques, ses activités diverses, ses ateliers et ses kiosques marchands. Ces derniers nous permettent d’admirer et d’en savoir plus sur les kimonos, la vaisselle, les papiers et estampes japonaises, les objets de décorations et les instruments de musique venant du pays du soleil levant.

Apprécier la nourriture de rue japonaise

Une carte présentant le circuit des établissements participants à la semaine Japon est disponible en ligne et en version papier dans divers restaurants de Montréal. Sur celle-ci figurent des restaurants japonais bien sûr, mais aussi des restaurants ajoutant des cocktails et des plats inspirés du Japon à leur carte pour l’occasion. Puis, le marché Yatai Mtl - un marché de cuisine de rue et de fins produits japonais - déploiera ses kiosques culinaires le week-end du 10 au 12 juin dans le parc du Marché des Possibles et dans l’Entrepôt 77 à ciel ouvert voisin dans le Mile End.

Goûter les alcools japonais

Vous croyez savoir ce qu’est le saké, cet alcool de riz japonais? Détrompez-vous! La Semaine Japon et le marché Yatai forment le duo d’occasions parfaites pour découvrir les secrets derrière ce nectar. En compagnie de Kuniko Fujita alias Madame Sake, grande spécialiste de saké et seconde porte-parole de l’événement, les divers ateliers et dégustations seront instructifs à souhait. On en profitera aussi pour découvrir les whiskys japonais à la popularité croissante.

S’imprégner des arts et de la culture japonaise

Le 10 juin, le taiko - l’art de jouer du tambour japonais – sera célébré. Le 11 juin à 14h, les mélodies des films d’animation japonais du studio Ghibli (sorte de Walt

Disney au Japon) seront livrées en direct par la pianiste Kanae Nobori et ses élèves. Le même jour dès 17h, l’Entrepôt 77 tiendra une grande soirée dansante inspirée des fastes années 80 japonaises : musique pop célébrant l’insouciance et l’effervescence des années 80, danse, djs et groupes locaux d’origines japonaises.

Craquer pour les chiens shiba et les akita

La 3e édition de rassemblement des chiens shiba et akita - ces chiens anciens japonais à la bouille tout simplement craquante - se tiendra le 11 juin à 13h au parc Laurier. Sont attendus une centaine de chiens en compagnie de leurs propriétaires passionnés. Ceux-ci défileront du parc au marché Yatai au Marché des Possibles.

Pour plus d’informations: https://www.yataimtl.com/