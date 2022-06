«All I Want For Christmas Is You»: Mariah Carey poursuivi pour 20 millions pour plagiat

Mariah Carey est poursuivi pour 20 millions pour avoir utilisé le titre All I Want For Christmas Is You d’une autre artiste.

Andy Stone, coauteur d’une version qui a été sorti en 1989, quelques années avant que Mariah Carey sort sa fameuse chanson, a décidé de s'en prendre à l'une des chansons les plus populaire du temps des Fêtes.

Selon la plainte, que le média TMZ a obtenu copie, la chanson avait même eu un certain succès avec le vidéoclip en 1993, tout ça un an avant que Mariah Carey dévoile sa version.

Ce n’est pas la première fois que deux artistes ont une chanson qui a le même nom.