Au coeur de vos passions

Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom ; Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe ainsi que Rosie Caputo, vice-présidente régionale, services financiers à l’entreprise, direction du Québec chez RBC Banque Royale (photos), ont accepté la coprésidence d’honneur de la 19e soirée Au cœur de vos passions, l’événement phare de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL), qui se tient ce soir au Manège militaire Voltigeurs de Québec. L’objectif de la soirée est d’amasser des fonds pour soutenir l’IUCPQ-UL. Depuis sa création, la soirée a permis de récolter plus de 3,3 millions de dollars afin de soutenir le développement de l’IUCPQ-UL dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et reliées à l’obésité, soit les grandes maladies qui affligent notre société.

Ma chère Lucienne (air connu)

Lucienne Bertrand (photo) est née à Saint-Camille (Bellechasse) le 3 juin 1922 d’une famille de cultivateurs de 12 enfants. Elle célèbre donc aujourd’hui ses 100 ans. Lucienne a quitté la campagne à l’âge de 16 ans, s’est mariée à l’âge de 20 ans, a eu 2 filles (Raymonde et Françoise), fut mère au foyer, dévouée pour ses enfants et une excellente cuisinière. Elle s’est impliquée dans le Cercle des fermières faisant du métier à tisser et du tricot, remportant même des prix pour son travail. Aujourd’hui, elle vit seule dans son appartement à la résidence Les Jardins d’Évangéline, dans l’arrondissement Giffard, à Québec. Autonome, elle adore lire, jouer aux cartes avec les autres résidents, faire des casse-têtes, jouer au billard et au bingo. Son centenaire sera souligné demain avec ses filles et quelques-uns de ses 3 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Bonne fête Lucienne.

Du jamais vu !

La 15e Marche pour l’Alzheimer présentée par IG Gestion de Patrimoine, le dimanche 29 mai sous la coprésidence de David Cloutier, Robert Le Sieur, Kevin Hamel et Michael Bilodeau directeurs régionaux d’IG Gestion de Patrimoine. a permis d’amasser 122, 075$, du jamais vu. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'événement était présenté en formule hybride, permettant aux participants de venir marcher ou courir à la Base de plein air de Ste-Foy ou de la maison. 500 personnes se sont réunies à Ste-Foy pour cet événement-bénéfice majeur de La Société Alzheimer de Québec.

En souvenir

Le 3 juin 1997. Londres est la scène d’une série d'attaques terroristes islamistes ayant eu lieu dans le nord de Southwark, dans le centre-sud de la capitale britannique, au Royaume-Uni. Cette série débute par l'utilisation d'un véhicule-bélier qui fauche plusieurs passants à proximité du pont de Londres, puis se poursuit par des attaques au couteau à Borough Market. Le bilan fait état de huit morts (hors terroristes) et quarante-huit blessés.

Anniversaires

Jill Biden (photo), née Jill Tracy Jacobs, Première dame des États-Unis depuis l'investiture de son époux, Joe Biden, comme président, le 20 janvier 2021, 71 ans. Marie-Ève Turgeon, présidente de SWAG créatifs+stratèges, 42 ans. Geneviève Marcon, de GM développement de Québec...Daniel Vézina, chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, 61 ans...Patricia Deguara, courtier immobilier agrée chez Remax Fortin Delage, 50 ans...Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, 36 ans...Julie Masse, chanteuse, 52 ans...Steve Buisson, Directeur de succursale, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., 53 ans...Wally Weir, défenseur pour les Nordiques de 1976 à 1984, 68 ans.

Disparus

Le 3 juin 2016 : Mohamed Ali (photo), 74 ans, le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et de moins jeunes... 2019 : Fabrizio Fabbri, 70 ans, coureur cycliste italien des années 1970... 2018 : Bob Forhan, 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1960... 2016 : Jocelyn Lovell, 65 ans coureur cycliste canadien... 2015 : Horst Brandstätter, 81 ans, patron de la marque de jouets Playmobil... 2013 : Gaston Isabelle, 92 ans, député du Parti libéral du Canada dans de Gatineau (1965-1984)... 2009 : Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois... 2009 : David Carradine, 72 ans, acteur américain... 2006 : Louis Morisset, 74 ans, fondateur de Ste-Foy Toyota... 2001 : Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains... 1963 : Jean XXIII, 81 ans, Angelo Giuseppe Roncalli, Pape de 1958 à 1963