BRP: profits en baisse au premier trimestre

Le spécialiste des produits de sports motorisés BRP a rapporté vendredi un bénéfice diminué de moitié ainsi que des revenus stables au premier trimestre de son exercice financier 2020 comparativement à la même période, il y a un an.

Le bénéfice net de l’entreprise basée à Valcourt est ainsi passé de 244,4 millions $ à 121 millions $ au premier trimestre de 2023, qui s’est clôt le 30 avril dernier

Par action diluée, le bénéfice a lui aussi considérablement fondu, passant de 2,79 $ par action à 1,49 $, soit une baisse de 1,33 $.

L’inflation, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et l’incapacité limitée de répondre à la demande des consommateurs seraient responsables de cette baisse, selon l’entreprise.

«Ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui devraient persister tout au long de l'exercice 2023, ont également donné lieu à une augmentation du nombre d'unités essentiellement achevées dans l'attente de pièces manquantes», a-t-on fait précisé par communiqué.

Sur la même période, les revenus ont légèrement augmenté, passant de 1 808,6 milliards $, au premier trimestre de 2022, à 1 809,3 milliards $, à la fin avril.

L’entreprise a expliqué ces résultats par l’équilibre occasionné par la fixation de prix favorable dans toutes les gammes de produits, qui a compensé à «la composition défavorable des ventes de produits toutes saisons et par la baisse du volume de ventes de produits saisonniers en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement».

Par ailleurs, BRP note une baisse de 9 % des ventes au détail de produits de sports motorisés en Amérique du Nord pour le premier trimestre de 2023, relativement au premier trimestre de 2022.

«Compte tenu de la capacité de notre équipe à faire progresser nos priorités stratégiques et grâce à notre gestion agile dans ce contexte marqué par le resserrement de la chaîne d'approvisionnement, nous demeurons convaincus de pouvoir générer d'autres résultats solides pour l'exercice 2023, avec une croissance attendue des revenus de 24 % à 29 % et une croissance du bénéfice normalisé par action de l'ordre de 11 % à 14 %», a commenté José Boisjoli, président et chef de la direction.