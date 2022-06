Cinq vins blancs de soif

On parle souvent dans cette chronique de digestibilité, de buvabilité, de vin glouglou, de niveau élevé de picolabilité, bref, de vins qui donnent soif.

Des vins dont le premier verre en appelle un autre, puis un autre. Or, à ce jeu, les vins blancs sont souvent les meilleurs. Pas qu’il n’existe pas de vin rouge de soif, bien au contraire. Mais quand les températures estivales s’installent, rien de tel qu’un bon verre de blanc bien frais pour se rafraîchir. En voici cinq à essayer.

Buvez moins. Buvez mieux.

Ecovitis, Fuenteseca 2021, Utiel-Requena

★★1⁄2 |$1⁄2 | 13,75$ | Espagne 12 % | 1 g/L - Bio

Photo courtoisie

Code SAQ : 12681131

Cultivées en bio, les vignes sont situées en altitude, ce qui permet d’obtenir une amplitude thermique idéale et une maturité optimale des raisins. Vinifié et élevé avec soin en cuve inox afin de préserver un maximum de pureté aromatique, ce qui n’est pas simple avec le macabeu qui, s’il est mal travaillé, peut donner des vins ternes. On ajoute un peu de sauvignon et on obtient un joli blanc de soif proposé à petit prix. Des tonalités d’abricot, de fleur blanche, d’agrumes et de fenouil. C’est souple, sec et croquant. Servir bien frais.

Domaine du Clos des Fées, Les Sorcières 2020, Côtes du Roussillon

★★★1⁄2 | $$ | 21,65 $ | France 12,5 % | 1,3 g/L

Photo courtoisie

Code SAQ : 14727657

Autrefois réservé à l’importation privée, le blanc « Les Sorcières » d’Hervé Bizeul est finalement arrivé en SAQ l’an dernier. À l’image du 2019 qui avait fait grande impression, le 2020 est une belle réussite et un choix tout indiqué pour les amateurs de vins blancs du sud qui recherchent la buvabilité. Il s’agit d’un assemblage de grenache blanc, vermentino, roussanne et macabeu. Le vin ne fait pas de fermentation malolactique afin de préserver un maximum de fraîcheur. Fruits exotiques, agrumes, une pointe d’épice. Un vin ample qui surprend par son acidité et sa sapidité.

Domaine La Lieue, Chardonnay 2020, IGP Var

★★★ | $$ | 20,90 $ | France 13 % | 2 g/L – Bio

Photo courtoisie

Code SAQ : 10884655

À Brignoles, proche d’Aix-en-Provence, le Château La Lieue est entouré d’une végétation typiquement méditerranéenne : chênes, pins parasols, oliviers et 70 hectares de vignes. Vigneronne sur ses terres depuis cinq générations, la famille Vial est passée à l’agriculture bio dès 1997. Planter du chardonnay en Provence peut paraître étonnant, mais le soin apporté dans les vignes et au chai, notamment une lente fermentation à basse température, permet d’obtenir un blanc, certes généreux, mais concis et bourré de fraîcheur. Tonalités de melon, de poire, de zeste de citron et de craie. Impeccable, comme toujours.

Bonny Doon, Le Cigare Blanc 2020, Central Coast

★★★1⁄2 | $$1⁄2 | 24,95 $ | États-Unis 13,5 % | 1 g/L

Photo courtoisie

Code SAQ : 14602900

Après 35 ans d’activités, Rendall Grahm, le célèbre Rhône Ranger de Californie, a vendu sa marque Bonny Doon. C’est cependant une retraite active, puisqu’il continue d’agir à titre de vigneron partenaire. Son célèbre Cigare Volant en rouge a perdu un peu de sa superbe avec l’ajout de cinsault afin d’en faire un vin plus rapidement accessible (il est aussi moins cher, ce qui est une bonne nouvelle), mais la version en blanc demeure toujours aussi satisfaisante. Dominé par le grenache blanc auquel on ajoute du vermentino et de la clairette, c’est un vin loin des caricatures californiennes où richesse et opulence sont de mise. Un style ample, frais, précis et bien sec. C’est agréable au nez et tout en finesse. À boire sans retenue !

Arbolencia, Sauvignon Blanc Verdejo 2020

★★ | $ | 10,35 $ | Espagne 11,5 % | 1 g/L - Bio

Photo courtoisie

Code SAQ : 14728810

Trouver un bon blanc à 10 dollars n’est pas chose facile, mais pas impossible. La preuve, cet heureux mélange de verdejo auquel on ajoute du sauvignon, le tout cultivé en agriculture biologique. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à un grand vin, mais vous aurez dans votre verre quelque chose qui tient la route et qui peut se comparer à des vins beaucoup plus chers. C’est bien sec, léger en texture et en alcool. Des notes de fruits blancs, de citron frais et une touche herbacée. Simple et efficace.

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher

www.saq.com