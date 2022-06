Claude Julien est heureux pour Martin St-Louis

L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Claude Julien n’avait que de bons mots à dire sur l’embauche de Martin St-Louis.

Jeudi, le CH a octroyé un contrat de trois ans à l’ancien joueur de la Ligue nationale e hockey (LNH). St-Louis occupait précédemment le poste d’entraîneur-chef par intérim du Tricolore, et ce, depuis le mois de février dernier.

«Martin a réussi à convaincre ses joueurs de lui faire confiance. C’est du moins ce que j’en perçois. C’est un bon départ», a affirmé Julien vendredi, lors de son passage au «Montreal 690», une station de radio AM du réseau TSN.

Julien est considéré comme un entraîneur d’expérience, lui qui a œuvré derrière le banc de trois équipes du circuit Bettman pendant près de deux décennies. L’homme de 62 ans ne voit d’ailleurs pas l’embauche d’un néophyte comme St-Louis d’un mauvais œil.

«En tant qu’entraîneur qui fait ça depuis longtemps, tu veux toujours que le meilleur pour les entraîneurs qui obtiennent ce type d’opportunité, a-t-il dit. Il s’agit d’un emploi difficile. Ce n’est pas de la tarte de faire plaisir aux joueurs, à l’organisation et aux partisans. Tu te fais toujours remettre en question.

«Martin va prendre de l’expérience avec le temps. Les entraîneurs, nous n’arrêtons jamais d’apprendre. Ce sera la même chose pour lui et je suis persuadé qu’il va faire des ajustements avec le temps», a ajouté Julien.

Revenir dans la LNH

Récemment, l’ancien pilote du Canadien a dirigé Équipe Canada. Il était l’entraîneur-chef de la formation nationale pour les Jeux olympiques de Pékin et le plus récent Championnat du monde de hockey sur glace.

Julien ne cache pas qu’il cherche une nouvelle opportunité dans la LNH. Il veut toutefois se retrouver avec une formation où on lui donnera l’heure juste.

«Je veux travailler avec une organisation et un directeur général qui ont la même vision que moi, a-t-il indiqué. Je veux savoir où nous allons et quelles sont les attentes.»

«Ça ne me dérangerait pas d’être avec une équipe en reconstruction ou un club qui aspire aux grands honneurs. L’important, ce sera d’être sur la même page.»

Celui qui a vécu deux passages avec le Bleu-Blanc-Rouge, soit de 2002 à 2006 et de 2017 à 2021, a encore le feu sacré.

«Je m’ennuie d’aller à la guerre avec les joueurs. J’aime trouver des solutions et être au centre de l’action. Je regarde plusieurs matchs [de la LNH] et je suis plus stressé que lorsque j’étais derrière le banc. Quand j’y étais, j’avais l’impression d’être en contrôle», a exprimé l’homme qui a aussi été à l’emploi des Devils du New Jersey (2006-2007) et des Bruins de Boston (2008 à 2017).