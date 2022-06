De l’importance des quatre accords toltèques

Quelqu’un me disait récemment que si j’intégrais les quatre accords toltèques dans mon mode de vie, je m’épargnerais beaucoup de problèmes. Pourriez-vous me dire de quoi il s’agit exactement et en quoi cela pourrait améliorer ma vie personnelle ?

A.S-T.

Vous devriez vous procurer le fascicule qui décrit fort bien le sujet. C’est court, facile à lire et très inspirant. En voici les quatre lignes directrices susceptibles de mener à un mode de vie sain sur le plan du comportement : «1. Que ta parole soit toujours impeccable. 2.Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. 3.Ne faites pas de suppositions. 4.Faites toujours de votre mieux. »