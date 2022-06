Des entraves nocturnes sur le réseau autoroutier

Des entraves sont en cours dans le réseau autoroutier du Grand Montréal durant la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’à Laval plusieurs rues seront fermées dimanche matin en raison de la Course des pompiers.

Le pont Louis-Hyppolite-La Fontaine est fermé en direction de Longueuil de jeudi 23 h à vendredi 5 h, alors qu’en direction nord, on prévoit la fermeture de 2 voies sur 3.

Le pont Papineau-Leblanc demeurera fermé partiellement jusqu’à vendredi 5 h dans les deux directions, selon le ministère des Transports.

Les autoroutes 10 et 13 sont également concernées par les entraves à la hauteur des sorties 2 et 4 et de la sortie 8 respectivement.

La fermeture est en vigueur sur l’A-20 dans les deux directions à compter de 21 h 30 entre l’échangeur Saint-Pierre et la 1ere Avenue.

L’autoroute 40 en direction est est fermée de nuit depuis jeudi 21 h entre la sortie 65 et l’entrée de l’avenue Sainte-Croix, alors qu’en direction ouest la fermeture concerne la sortie 62.

À Boucherville, l’autoroute Jean-Lesage est fermée en direction ouest à l’entrée du boulevard de Mortagne et, en direction ouest, à la hauteur du boulevard de Montarville.

À Laval, des entraves sont à prévoir pour dimanche en raison de la Course des pompiers, alors que le stationnement sera interdit sur plusieurs rues, et ce, de 6 h à 13 h.

«La Ville invite donc à la collaboration les automobilistes, cyclistes et piétons, qui devront planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément», a indiqué la Ville de Laval.