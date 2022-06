En famille pour nourrir des itinérants du centre-ville de Montréal

Un père et ses enfants cuisinent et livrent régulièrement des repas nutritifs à une centaine d’itinérants du centre-ville de Montréal afin de leur offrir plus qu’un sandwich sur le coin de la rue.

«Je voulais montrer à mes enfants qu’il faut faire attention aux autres. [...] Ce sont vraiment des moments particuliers», raconte Hugues Breton.

Au printemps 2020, ce cadre à la tête d’une cuisine de production au Centre de services scolaire de Montréal, à l’arrêt à cause de la pandémie, a entendu dans les médias qu’aucun point d’eau n’était disponible au centre-ville de la métropole pour les personnes en situation d’itinérance.

«J’ai eu l’idée de distribuer des bouteilles d’eau glacée avec mes deux enfants les plus jeunes. On s’est alors aperçu qu’ils avaient vraiment faim. [...] On a commencé à distribuer des collations, mais ils nous demandaient si on avait des sandwichs. Ça a pris encore plus d’ampleur», explique M. Breton.

M. Breton, accompagné de Layla, 10 ans, et Tristan, 13 ans, ont donc commencé à cuisiner une centaine de repas dans leur cuisine de Laval pour ensuite aller les distribuer au parc Émilie-Gamelin, l’un des points centraux de l’itinérance à Montréal.

«Avec des enfants, ça crée un contact différent que si j’étais seul. Par exemple, ma fille a un contact incroyable avec la clientèle autochtone», explique M. Breton.

Pour le cuisinier de formation, pas question de s’en tenir aux sandwichs. Salades repas, couscous et riz mexicain ont notamment figuré au menu au fil des mois.

«Toujours avec de la viande, parce que ce sont des carnivores», rigole l’homme de 53 ans.

L’initiative de ce dernier est possible grâce à des dons de nourriture et en argent, sans compter qu’il pige parfois dans sa propre poche.

Leurs repas offerts quelques fois par mois sont, malheureusement, de plus en plus convoités par des personnes en situation d’itinérance, mais aussi par des prestataires de l’aide sociale qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

«La dernière fois, on a manqué de nourriture», affirme Marie-France Kenny, qui s’est jointe à l’initiative en février 2021.

Évènements spéciaux

La famille, accompagnée de plusieurs proches, offre aussi des repas spéciaux quelques fois par année pour souligner certaines fêtes.

«À Pâques, pourquoi ne pas leur donner du chocolat? Pourquoi ne pas leur donner du saumon fumé?», énumère Mme Kenny.

Le groupe Faim à l’itinérance a notamment distribué 80 kg de bonbons aux usagers de l’accueil Bonneau pour l’Halloween et organisé un Noël des campeurs en juillet.

«Les gens nous racontaient des souvenirs de leur enfance, quand ils faisaient du camping avec leurs parents, ou quand ils étaient eux-mêmes jeunes parents. C’est vraiment venu les chercher», se souvient Hugues Breton.

À leur rencontre

Hugues Breton s’est également muni d’un chariot afin de sillonner à pied les rues du centre-ville, du Plateau-Mont-Royal et du Vieux-Port et aller à la rencontre d’autres personnes qui ne fréquentent pas forcément les ressources en itinérance.

Il parvient à distribuer entre 50 et 80 repas par sortie.

«J’aime mieux circuler dans la ville. On est vraiment avec des personnes en situation d’itinérance», précise-t-il.