Excellent nature et orange pour le Domaine St-Jacques

La mode du vin naturel et du vin orange ne cesse de se propager et de plus en plus de domaines québécois se laissent tenter par l’aventure.

C’est le cas du Domaine St-Jacques en activité depuis 2005. Situé dans la vallée du Richelieu, à Saint-Jacques-le-Mineur, à une vingtaine de minutes de Montréal, le domaine est surtout connu pour ses cuvées pour le moins conventionnelles élaborées à partir de cépages indigènes (vidal, lucy kuhlmann, maréchal foch, etc.) et, plus récemment, de vinifera (chardonnay, pinot noir, gamay, riseling, etc.). Le domaine propose cette année deux nouvelles cuvées : un vin naturel et un vin orange. Et le résultat est franchement étonnant !

Domaine St-Jacques, Cuvée naturelle 2021, IGP Québec 20,75 $ - Disponible en ligne ou au domaine – 12 % - 1 g/L – Biologique

Vidal, seyval et sauvignon blanc sont à l’unisson dans ce blanc au caractère affirmé. Levures naturelles. Aucun ajout de sulfite. Tout en bio. À la robe trouble, on voit bien que le vin n’a pas été filtré. Nez d’abord sur la réserve (le vin est bouché par une capsule à vis, ce qui assure la qualité et prévient les mauvaises surprises liées au bouchon défectueux), les parfums gagnent en définition à l’aération. Touche de levure qui laisse place à des notes citronnées, de verveine, de menthe et de miel. Matière de qualité avec une acidité vive, une amertume fine et une longueur fruitée fort enviable. De l’équilibre et de la fraîcheur qui apportent au vin un indice élevé de picolabilité. Le tout étant proposé à prix d’ami contrairement à certains domaines qui font dans le « nature » et abusent un peu trop à mon goût. Bravo!

★★★1⁄2 $$

Domaine St-Jacques, Cuvée orange 2021, IGP Québec 26,75 $ - Disponible en ligne ou au domaine – 12 % - 1 g/L – Biologique

On retrouve la même démarche naturelle pour le vin orange (levures naturelles et aucun ajout de sulfite). Ce dernier étant issu d’un assemblage de pinot gris, gewurztraminer et geisenheim, des cépages très aromatiques. Macération sur peaux pendant 30 jours, ce qui explique la couleur rosée cuivré intense. Encore une fois, la turbidité de la robe nous indique que le vin n’a pas été filtré. Parfums évidemment plus exubérants que le blanc avec des tonalités d’écorce d’orange, de rose, de rhubarbe et de thé chaï. Bonne ampleur en bouche avec un fruité frais et des amers de qualité juste assez prononcés en finale. Peut-être moins facile à boire seul que le blanc, il reste néanmoins très agréable.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.