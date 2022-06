Inondations: interventions majeures à venir sur la rivière Sainte-Anne

La municipalité de Saint-Raymond, dans Portneuf, espère réduire « de beaucoup » la menace des inondations avec deux nouvelles interventions à venir sur la rivière Sainte-Anne.

La ville riveraine souhaite aménager d’ici l’automne prochain un système de retenue des glaces sur le cours d’eau à environ 5 km au nord-est de son centre-ville.

Plus d’une douzaine de blocs de granite seront disposés dans la rivière, ce qui impliquera l’excavation et la mise en place de près de 6000 tonnes de pierre et de blocs rocheux.

Le projet est évalué à moins d’un million de dollars, selon le maire Claude Duplain. Le gouvernement sera appelé à contribuer financièrement. Toutefois, le coût et l’échéancier précis ne seront connus que lorsque le contrat sera octroyé.

En parallèle, le dragage de dizaines de tonnes de sédiments sera réalisé en arrière du barrage de l’estacade, qui est plus rapproché du cœur de la municipalité.

Bouquet de mesures

« Les deux gestes qu’on va poser cette année, ça va augmenter de beaucoup le pourcentage de chance de retenir les glaces et le frasil » en hiver et au printemps, affirme M. Duplain.

Le but est d’éviter que ces éléments s’accumulent au centre-ville et causent une inondation monstre comme celle de 2014, qui avait fait plus de 300 sinistrés.

Les nouveaux aménagements s’ajouteront à un bouquet de mesures mises en place dans les dernières années, comme le recours à la pelle-araignée, l’implantation de seuils rocheux et d’une barrière de sapins, la réfection de digues et l’enlèvement de caissons.

La communication avec les citoyens est également accrue.

Pas de risque zéro

« Les spécialistes nous disent que tout ce qu’on a fait à venir jusqu’ici pour retenir le frasil et retenir des glaces, ça compense à peu près à 15 %, pour mettre un chiffre, là, et [avec] ce qu’on va faire cet été en dragage et retenue des glaces, on va monter à peu près à 40 %. Ça va donner un bon coup », avance le maire, précisant que ces estimations sont à titre indicatif.

Bien qu’« on ne pourra jamais avoir le risque zéro avec la rivière, compte tenu des changements climatiques », Claude Duplain pense que des pas importants ont été franchis depuis 2014.

« L’hiver dernier, avec le coup d’eau qu’on a eu, la pluie qu’on a eue et le temps doux, on a réussi à contenir la rivière [alors que] normalement, si les travaux de réfection des berges n’avaient pas été faits, ça aurait été un désastre », souligne le maire.

♦ Une séance d’information aura lieu le 21 juin prochain au centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond pour présenter à la population les prochaines interventions sur la rivière Sainte-Anne.