Alexandre Da Costa a joué pour la reine

Le violoniste québécois, directeur artistique et chef attitré de l’orchestre symphonique de Longueuil, Alexandre Da Costa, a brillé vendredi à Londres lors d’un spectacle faisant partie des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth II.

L’artiste québécois Alexandre Da Costa était le soliste invité de ce spectacle d’envergure qui faisait partie des événements célébrant le jubilé de la reine Élisabeth II.

« Cela a été un méga succès, a expliqué au Journal Alexandre Da Costa depuis Londres, quelques heures après sa performance. Je suis très honoré d’avoir pu faire ce concert, qui était le cadeau de la Hongrie pour le jubilé de la reine, une revue musicale avec le Royal Philharmonic Orchestra dans le plus grand théâtre de danse au monde [le Sadler’s Wells Theatre] avec plus de 150 artistes sur scène. »

Si Sa Majesté la reine a dû annuler sa présence aux événements de vendredi – dont la messe célébrant les 70 ans de son règne –, des représentants de la famille royale ainsi que plusieurs dignitaires étaient présents à ce grand concert. Un événement « un peu plus stressant qu’à l’habitude », a avoué le musicien, qui a assurément ressenti une pression supplémentaire pour livrer une interprétation sans faute.

Des œuvres hongroises

Vêtu d’un smoking noir garni de paillettes, il a interprété la Rhapsodie no 2 de Bartók ainsi que plusieurs autres œuvres hongroises. Le seul autre artiste étranger invité était le chef d’orchestre émérite Oleg Caetani.

« En mettant sur scène un soliste vedette étranger qui représentait une école de virtuosité se trouvant hors Hongrie [qui a vu naître les plus grands virtuoses], on voulait démontrer que les œuvres hongroises sont enseignées partout dans le monde », a ajouté celui qui lancera l’album Je me souviens le 10 juin prochain.