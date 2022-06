«Jusqu'au prochain moi»: une épopée dansante

La 40e cohorte des finissants de l’École nationale de cirque a présenté jeudi soir à la TOHU la première de son spectacle de graduation «Jusqu’au prochain moi».

Une odyssée onirique, parfois houleuse, marquée par les efforts, la détermination, la réussite, mais aussi les épreuves et les difficultés. Mise en scène par le comédien et metteur en scène Didier Lucien, cette «pièce de cirque» – comme il se plait à l’appeler –raconte l’histoire d’une personne qui rêve d’être quelqu’un d’autre et de devenir ce rêve.

Dans les faits, les 26 finissants et finissantes se sont partagé la scène circulaire dans un long enchainement de tableaux qui s’est amorcé en douceur par leur éveil, dans un numéro acrobatique et de contorsion au sol, et qui s’est conclu presque de la même manière, avec des étreintes senties et des au revoir qui veulent dire «à la prochaine».

«Jusqu’au prochain moi» c’est aussi une analogie du parcours des étudiants de l’ENC qui au fil de leurs trois années d’études ont dû conjuguer avec les complexités que la pandémie a entrainées dans son sillage. En voyant les 26 artistes circassiens se sauter dans les bras, on comprend alors que la route a été parsemée d’embuches, mais que les amitiés et les compétences acquises resteront et leur serviront pour la suite.

Fusionnant une multitude de disciplines, dont les acrobaties au sol et aériennes (sangles, tissus, trapèze), la jonglerie, l’art clownesque, et bien d’autres, le spectacle qui a pris un certain moment avant de décoller s’est avéré plutôt dansant, surtout sur ses derniers milles. C’est d’ailleurs sur une dynamique danse cancan que les artistes circassiens, qui maitrisent chacun deux ou trois disciplines, ont quitté le public jeudi soir.

Certains numéros, comme celui du duo de roue de Cyr, du triptyque d’acrobaties aériennes, du trapèze-danse et du mât chinois, ont suscité les plus vives réactions de la part des spectateurs, qui ont salué bruyamment les capacités des artistes.

À sa première, le spectacle a cependant été quelque peu inégal par moment. Il faut dire que la nervosité était à son comble et palpable, tant dans l’assistance, où parents, famille et amis étaient venus encourager les gradués, que chez les finissants eux-mêmes, laissant place à quelques accrocs en début de représentation.

Source intarissable d’inspiration, les rêveries et la mythologie font généralement bonne figure au cirque. Ces thèmes permettent de ratisser large et de jouer avec la douceur et la rudesse des disciplines. C’est exactement ce qui s’est produit pendant les 90 minutes de «Jusqu’au prochain moi». Il aura cependant fallu attendre jusqu’à la deuxième moitié du spectacle pour voir ce contraste et assister à un changement de rythme.

Le spectacle «Jusqu’au prochain moi» est présenté à la TOHU jusqu’au 12 juin.