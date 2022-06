La 35e édition du Tour du Beauce annulée pour une 3e année consécutive

Déjà reportée du 14 au 17 septembre, la 35e édition du Tour de Beauce a été annulé pour une troisième année consécutive.

Directeur général de l’événement, Francis Rancourt avait recommandé il y a quelques jours au conseil d’administration d’annuler l’événement. Le conseil s’est réuni, vendredi, et a entériné la recommandation.

«Il y a avait trop d’incertitudes, a résumé Rancourt. Ça ne regardait pas bien sur le plan financier. On aurait dû composer avec une augmentation importante (une somme d’environ 90 000$). On avait le choix de foncer, brûler tous nos surplus et se retrouver le bec à l’eau ou éviter de tout perdre et rester en vie.»

Les incertitudes étaient de plusieurs ordres. «On a besoin de 20 à 25 véhicules pour tenir le Tour de Beauce et aucune compagnie de location ne pouvait nous les garantir, a expliqué Rancourt. Propriétaire de dix à 12 concessionnaires, Pierre Couture nous prête habituellement une dizaine de voitures, mais il ne pouvait pas le faire cette faute de voitures.»

«On discutait pour récupérer la flotte du World Tour, mais on aurait dû aller chercher les voitures à Montréal et les ramener, ce qui aurait entraîner une location de quelques journées supplémentaires, de poursuivre Rancourt. Comparativement à 2019, la location des voitures était pratiquement le double.»

La présence de certaines équipes américaines était également incertaine. «Comme nous, les équipes pro continentales américaines doivent composer avec une augmentation de coûts importante, a-t-il souligné. Ils ne pouvaient pas confirmer leur présence. On voulait refiler une partie des coûts supplémentaires aux équipes en augmentant leur forfait hébergement, mais c’est seulement une minorité d’équipes qui étaient prêtes à s’engager à verser une somme additionnelle.»

Après trois ans d’interruption, le Tour de Beauce est-il menacé de disparation? «Avec l’aide des gouvernements, la tenue de quelques événements et des réductions de dépenses à plusieurs endroits, on a bien passé au-travers de la crise, a assuré Rancourt. La présentation d’événements a permis d’amener de l’eau au moulin, de garder l’organisation active et la motivation des troupes. Nous ne sommes pas plus en danger que l’an dernier.»

La course sera de retour sur le calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) du 14 au 18 juin 2023. Pour le moment, l’organisation du Tour de Beauce tiendra le championnat provincial sur route à la fin août, la Voie Gravelée et le championnat québécois sur gravelle la fin de semaine de la Fête du travail ainsi que le Grand Fondo Lac-Mégantic le 25 septembre.