La grande séduction de Juraj Slafkovsky

BUFFALO | Impossible de savoir quelle impression Juraj Slafkovsky a fait aux dirigeants du Canadien lors de rencontres cette semaine au camp d’évaluation de la LNH à Buffalo. Chose certaine, le grand Slovaque s’est présenté devant les caméras et micros comme s’il était dans ses pantoufles, opérant avec un charisme magnétique.

Après des semaines à évoquer Shane Wright et Logan Cooley comme potentielles cibles pour le Canadien avec le tout premier choix au repêchage à Montréal le 7 juillet, Slafkovsky s’invite à la danse aux yeux d’un nombre croissant d’observateurs.

Oui, sa personnalité sort du lot, mais plusieurs voient aussi en cet ailier costaud (6 pi 4 po, 218 lb) un potentiel offensif et physique plus intrigant.

Plus tôt cette semaine, Kent Hughes, Jeff Gorton et d’autres membres de l’état-major se sont assis avec lui, deux fois plutôt qu’une. Pas de souper comme ce fut le cas avec Wright et Cooley, mais Slafkovsky ne considère pas qu’il est passé sous la table pour autant.

«Nous n’avons pas soupé ensemble, mais pour moi, nos discussions avaient meilleur goût qu’un repas!», a-t-il lancé en semant l’hilarité parmi les journalistes.

Quelle version?

Évidemment, à l’image du reste de la cuvée 2022, Slafkovsky ne s’amène pas sans points d’interrogation.

Dans la Liiga, ligue élite de Finlande, il a été plutôt effacé avec 10 petits points en 31 rencontres régulières face à des hommes. En séries, il n’a pas fait mieux avec sept points en 18 rencontres.

Toutefois, c’est sur la scène internationale qu’il a fait saliver. Lors des derniers Jeux olympiques, il a été le meneur du tournoi avec sept buts en sept rencontres.

Il en a remis avec neuf points en huit matchs lors du championnat mondial senior ce printemps. Certains diront que lors de ces deux compétitions, la crème de la crème n’était pas toujours au rendez-vous, mais pour un jeune de 18 ans, le rendement étonne tout de même.

«J’ai eu plus de liberté de la part de notre entraîneur», a-t-il dit en lançant des fleurs au passage au pilote de l’équipe nationale, Craig Ramsay.

«Dans la ligue (en Finlande), c’est beaucoup plus défensif et c’est d’ailleurs très ennuyant à regarder! Il reste que ce n’est pas une excuse. Je dois marquer plus souvent. Je suis quand même heureux de la manière dont ma saison s’est terminée. Je peux bâtir là-dessus pour devenir un solide joueur de hockey», a-t-il ajouté.

En confiance

Slafkovsky ne peut deviner si Montréal sera sa destination, mais il s’est dit flatté que l’équipe l’ait rencontré à deux reprises à Buffalo.

«Ils savaient tout de moi. Parfois, je me disais : Wow, même moi, je n’avais pas remarqué telle ou telle chose dans mon jeu! J’ai apprécié qu’ils amènent autant de détails», a-t-il mentionné.

À ce jour, jamais un joueur de la Slovaquie n’a été repêché au tout premier rang dans la LNH. Marian Gaborik, au troisième rang en 2000, détient toujours la marque pour les patineurs de ce pays.

«Ça voudrait dire beaucoup pour moi. Pour le hockey en Slovaquie, ça pourrait avoir un grand impact. Pour des jeunes qui se demandent s’ils doivent continuer ou faire autre chose, ça peut donner un bon exemple», a-t-il indiqué.

Que ce soit à Montréal ou ailleurs, Slafkovsky se dit convaincu qu’il détient la clé pour s’épanouir sur la glace.

«J’ai toujours su que je pouvais jouer au hockey, mais tout est une question de confiance pour jouer de la bonne façon. Maintenant, je suis pas mal confiant», a-t-il souri en mettant bien en évidence les broches qui rappellent que malgré sa carrure d’homme, il demeure un adolescent gorgé d’espoir.