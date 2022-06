CF Montréal: la précieuse contribution de Kei Kamara

Olivier Renard a réalisé quelques bons coups, mais l’embauche de Kei Kamara pour moins de 100 000 $ cet hiver est l’un de ses meilleurs.

• À lire aussi: Des vacances nécessaires

L’attaquant de 37 ans contribue de nombreuses façons aux succès de l’équipe depuis le début de la saison.

Il a trois buts et trois passes décisives en 13 matchs, dont seulement cinq départs. C’est donc dire qu’il embrasse son rôle de réserviste et qu’il donne tout, peu importe, quand Wilfried Nancy fait appel à lui.

« Je suis toujours prêt, que je sois titulaire ou que j’entre du banc. Je veux contribuer. »

Bon moment

Kamara ne s’en est jamais caché, il rêve depuis longtemps de jouer pour l’Impact/CF Montréal. À l’époque où son bon ami Dominic Oduro évoluait avec le Bleu-blanc-noir, on l’avait vu sur les réseaux sociaux portant fièrement le maillot bleu de son copain.

Il aura dû attendre la fin de sa carrière pour se pointer au Québec, mais il estime que c’est parfait comme ça.

« Il y a plusieurs moments où j’aurais pu être ici, mais je pense que je suis arrivé au bon moment et je m’éclate. »

Et le désir était mutuel, les partisans montréalais étaient nombreux à souhaiter sa venue. Il est spectaculaire, attachant et charismatique.

Expérience

Hormis des parenthèses en Angleterre (Norwich City, Middlesborough) en 2013-2014 et en Finlande (Helsinki) en 2020, Kamara a disputé toute sa carrière de 17 saisons dans la MLS et ça peut servir une équipe jeune.

« Je peux contribuer et, quand arrive l’été, j’ai passé assez de temps dans cette ligue pour dire aux gars comment gérer les séquences de cinq matchs par exemple. »

Il met cette expérience à profit dans tous les aspects du jeu. Oubliez l’attaquant unidimensionnel qui ne pense qu’à marquer. Son implication défensive est notable.

« Parlez à EA Sports de mon jeu défensif. Ma cote est très basse au jeu FIFA. Mais j’aime défendre.

« Comme attaquant, je veux marquer des buts, mais en même temps, quand nous défendons, j’adore être dans la surface et dégager des ballons parce que je sais comment les joueurs adverses aiment voir le ballon dans le fond de notre but et je ne veux pas que ça arrive. C’est un aspect du jeu que j’aime. »

Mentor généreux

Kamara aime l’idée d’être un mentor et il le démontre à ses jeunes coéquipiers.

Lors du match de Championnat canadien contre Hamilton, il a passé à Sunusi Ibrahim qui a marqué son deuxième but quand il aurait pu lui-même mettre le ballon dans le filet.

« J’aurais dû marquer. Je vais lui dire de me redonner mon but. »

Il a fait ce qu’un grand frère fait le mieux, soit de mettre son cadet dans de bonnes dispositions.

« Je dois être le grand frère de Sunusi. Je suis très fier que mon niveau et ce que j’ai accompli au cours de ma carrière servent d’exemple.

« Je ne dis pas aux gens d’être comme moi, mais je veux être un exemple et être en mesure d’enseigner et d’aider les autres à s’améliorer comme j’ai pu apprendre de joueurs comme Dwayne De Rosario, par exemple, quand j’avais l’âge de ces jeunes joueurs. »