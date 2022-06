Le trophée Bill-Masterton pour Carey Price?

Si son avenir devant le filet semble incertain, le célèbre gardien du Canadien de Montréal Carey Price saura, dès ce vendredi soir, s’il est l’heureux élu pour l’obtention du trophée Bill-Masterton.

Price, qui est en lice en compagnie du défenseur Zdeno Chara et de l’attaquant Kevin Hayes, pourrait remporter ce prix décerné à un joueur ayant fait preuve de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement pour le hockey.

Le récipiendaire sera révélé, en soirée, tout juste avant le deuxième match de la série entre les Rangers de New York et le Lightning de Tampa Bay.

Le trophée est fréquemment remis à un joueur ayant surmonté une blessure ou combattu une maladie. Il peut aussi souligner le parcours d’un athlète en fin de carrière. À l'issue de la saison 2020-2021, c'est l'attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom qui avait été honoré après avoir combattu un cancer des os.

Situation nébuleuse

Rappelons que Price, 34 ans, est revenu au jeu le 15 avril après une intervention chirurgicale à un genou durant la saison morte. Le gardien avait par ailleurs, en octobre, intégré le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey.

À propos de son futur avec le Canadien, la situation demeure nébuleuse.

«On a discuté avec Carey. On a également discuté avec son agent, Gerry [Johansson], et avec nos médecins. Je crois qu’on va avoir l’heure juste, mais je ne peux pas affirmer que ce sera avant le 13 juillet», avait déclaré le directeur général du Canadien Kent Hughes, à cet effet, plus tôt cette semaine, au moment où il se trouve à Buffalo pour rencontrer plusieurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.