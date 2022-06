Les adresses du Cuisinomane: Quand « ça beigne »

Saviez-vous qu’il existait une journée internationale du beigne ? Nous non plus. Bien qu’il ne soit pas surprenant que cette fête nous vienne des États-Unis, c’est par contre étonnant d’apprendre que c’est une initiative de l’Armée du Salut,pour rendre honneur aux femmes qui servaient des beignes aux soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Que cette histoire soit vraie ou non, cette journée s’avère être le premier vendredi du mois de juin. Mais comme nous n’avons pas besoin d’une journée internationale pour manger un bon beigne, voici quelques artisans qui se sont donné comme mission d’élever d’un cran l’excellence de cette gourmandise !

Crémy

cremypatisserie.com



2202, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Le pâtissier dont la carrière fut (entre autres) propulsée par sa victoire à l’émission Donut Showdown, sur le réseau Food Network en 2014, nous prouve que la créativité n’a pas de limite. Entre ses « classiques » – torsade à l’érable, roue de truck au citron, ou le plus gourmand beigne crème Boston au chocolat que vous aurez goûté de votre vie – et ses créations du mois, on a simplement envie de tout goûter. À la taille des beignes, un à la fois est amplement suffisant. De quoi faire durer le plaisir !

Bernie Beigne

instagram.com/berniebeigne/



23, rue Bernard Ouest, Montréal

À l’automne dernier, Bernie Beigne est arrivé dans le Mile-End en créant un véritable engouement, ce qui confirmait ainsi que les Montréalais sont incontestablement avides de cette pâte briochée frite. Chez Bernie, on se régale autant de la simplicité du beigne glacé incroyablement fondant en bouche, que des créations à la fois gourmandes et régressives. Beigne à la Kit-Kat, au pop-corn caramélisé ou au Reeses ? Attendez de voir le beignet aux pommes, plus grand que nature !

Dora Boulangerie Artisanale

chezdora.com



799, rue Principale, Eastman

La boutique gourmande Dora est non seulement une institution de la ville d’Eastman, mais aussi une fierté locale. Trouver un résident de la ville qui n’a jamais mis la main sur au moins un fameux beigne d’Aldora Bolduc, dont la recette n’a pas été tronquée d’un gramme depuis plus de 70 ans, est une mission impossible. Ce repère gourmand est même devenu un détour incontournable pour plusieurs vacanciers en direction d’Orford ou de Magog. Une petite demi-douzaine assortie pour la route ?

La Beignerie

labeignerie.com

3979, rue Saint-Denis, Montréal

Une seule bouchée et vous serez conquis : les beignes de La Beignerie sont bel et bien entièrement végétaliens. L’utilisation d’ingrédients exclusivement d’origine végétale n’affecte en rien la texture moelleuse ou les saveurs de ces derniers. On craque pour le crème brûlée, le glacé à la fraise ou celui à l’Oréo, garni d’une crème au biscuit vedette. Les créations mensuelles en surprendront également plus d’un.

