Les Québécois préfèrent le déverrouillage biométrique

L’authentification biométrique s’est imposée dans les habitudes et comportements des utilisateurs d’appareils numériques pour déverrouiller leurs appareils et valider des transactions.

Par biométrie, on entend l’identification faciale et l’empreinte digitale dans la majorité des cas et, dans une moindre mesure, la voix ou la structure oculaire. L’unicité de nos caractéristiques physiques s’est avérée plus pratique et plus robuste que le simple mot de passe.

De plus, la pandémie et le recours massif au télétravail ont poussé les gouvernements et les entreprises à utiliser des processus d’authentification digitaux et biométriques pour sécuriser les informations.

L’empreinte digitale, la préférée des Québécois

Selon l’enquête de Capterra, « plus de la moitié des consommateurs interrogés résidant au Québec (59 %) s’identifient régulièrement à l’aide de leur empreinte digitale. Près d’un tiers (35 %) d’entre eux font également appel à des méthodes de reconnaissance faciale de façon courante ».

Capterra

71 % d’entre eux s’en servent pour déverrouiller des applications et des appareils.

35 % s’en servent pour réaliser des opérations financières

22 % s’en servent pour réaliser des achats.

Les consommateurs jugent que la biométrie leur apporte une certaine tranquillité d’esprit et qu’en cas de vol, les malfaiteurs ne pourront pas accéder à leurs comptes bancaires ni à leurs informations personnelles.

Mais la méfiance persiste

Malgré l’augmentation de l’utilisation de la biométrie, certains Canadiens continuent de se méfier des processus nécessitant des informations personnelles pour fonctionner. Voyez ici les taux d’utilisation des certificats de preuve de vaccination.

Capterra

« La disposition des Québécois à partager leurs données de santé liées à la COVID-19 peut être due au système de passeport de santé numérique, VaxiCode, qui n’a pas été adopté par toutes les provinces », souligne l’étude.

Partager ou non ses données avec les entreprises privées

Quant au partage des données personnelles avec les entreprises privées, l’étude indique que « la plupart des Québécois interrogés (42 %) se sentent à l’aise à l’idée de partager des informations telles que leur nom, leur date de naissance et leur adresse avec des entreprises privées. Près de 41 % d’entre eux acceptent également de partager des données plus sensibles telles que des informations relatives à leur santé ou leur profil génétique. Cependant, cela change de manière significative quand il s’agit de partager des données biométriques avec des entreprises privées: seulement 25 % des consommateurs québécois interrogés accepteraient de le faire ».

Capterra

Selon les consommateurs québécois, le partage des données personnelles ne serait toléré que dans ces circonstances :

63 % d’entre eux veulent savoir exactement comment leurs informations seront utilisées

47 % veulent savoir exactement comment leurs informations ont été collectées

33 % veulent que leurs données soient exclusivement traitées de façon agrégée

Pour d’autres informations sur l’enquête de Capterra, vous la trouverez ici.