Les règles de la PSV pour un immigré

Le papa du lecteur Patrick fêtera bientôt ses 65 ans. Immigré à Montréal depuis 2000, ce dernier pourra dès lors recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV).

Le patriarche n’a pas accumulé suffisamment d’années de résidence pour avoir droit à la pleine PSV. Patrick se demande comment sera améliorée la rente du paternel si celui-ci attend à 70 ans avant d’en faire la demande.

« Vous avez déjà écrit que le gouvernement bonifie la PSV si on attend avant de la prendre. Si mon père fait ça, est-ce qu’il s’ajoute des années de résidence qui augmenterait encore plus sa pension ? »

Une question comme je les aime, j’ai dû faire aller mes contacts pour trouver la réponse. Allons-y par étapes. Commençons par le calcul de la pension chez les personnes qui ne sont pas natifs de la place, comme on dit.

Quarante ans

Un immigré doit avoir résidé au Canada au moins 10 ans après son 18e anniversaire pour être admissible à la PSV. Il doit être établi ici depuis 40 ans pour avoir droit à la pleine pension fédérale (648,67 $ par mois en 2022). Sinon, la rente sera partielle. Le calcul est simple. Chaque année de résidence donne droit à 1/40e de la prestation.

Le père de notre lecteur est arrivé en 2000. S’il demande sa pension cette année, il touchera 22/40e d’une PSV normale, soit 4281 $ par année, ou un peu plus de 356 $ par mois. S’il songe à reporter sa rente, c’est qu’il a les moyens de s’en passer durant cinq ans dans le but d’en avoir une plus généreuse à 70 ans.

Bonification pour retarder la PSV

Tout le monde peut se prévaloir de cette option, et malgré la méfiance que celle-ci suscite, elle est souvent avantageuse.

Ottawa offre aux retraités de repousser leur demande de PSV en échange d’une bonification à vie de la prestation. Chaque mois de report après 65 ans améliore la rente de 0,6 %. Quelqu’un qui attend à 70 ans recevra une rente 36 % plus élevée, soit 882,19 $ par mois au lieu de 648,67 $.

Rappelons que le même principe s’applique au Régime de rentes du Québec.

Double hausse ?

Maintenant qu’on a expliqué le fonctionnement de la PSV, on peut mieux apprécier la question du lecteur Patrick.

En patientant jusqu’à 70 ans, son père aura théoriquement accumulé 27 années (non plus 22) de résidence au Canada avant d’encaisser son premier chèque de pension.

En retardant au maximum, il a droit à une bonification de 36 % de sa prestation.

Est-ce que les deux mécanismes d’amélioration de sa rente s’additionnent ? En appliquant le premier uniquement, sa mensualité serait portée à 437,85 $. Avec le deuxième, elle monterait à 485,20 $.

Avec les deux, le père de Patrick toucherait quelque chose comme 595 $ par mois. Mais ce serait trop beau.

« Une personne qui est admissible à une pension partielle peut bénéficier d’un montant plus élevé, soit en acquérant des années de résidence soit par la majoration du report volontaire de la PSV, mais pas les deux », explique David Truong, conseiller au centre d’expertise de Banque Nationale Gestion privée 1859.

Selon le planificateur financier, l’ajout d’années de résidence est plus profitable si on en a accumulé moins de quatorze. Autrement, la bonification de 0,6 % par mois sera plus payante.

De toute façon, le retraité n’a pas à choisir, Service Canada appliquera la solution la plus avantageuse pour le prestataire.

RETARDER SA PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE (PSV) COMBIEN ÇA DONNE PAR MOIS ?

Âge Montant 65 ans 648,67 $ 66 ans 695,37 $ 67 ans 742,08 $ 68 ans 788,78 $ 69 ans 835,49 $ 70 ans 882,19 $

♦ Montant valide d’avril à juin 2022