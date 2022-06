Procès Heard/Depp: sept procès impliquant des célébrités qui ont fait jaser

Le procès en diffamation qui opposait l’acteur Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard a fait couler beaucoup d’encre de son commencement jusqu’à sa conclusion jeudi. Non seulement a-t-il été suivi de près par les médias traditionnels, mais les réseaux sociaux ont également occupé une place importante dans la diffusion de ce procès.

Il ne s’agit toutefois pas du seul procès à avoir été grandement médiatisé. En voici sept autres qui sont survenus aux États-Unis, mais également plus près de chez nous.

Bill Cosby

AFP

L’acteur américain de 80 ans a été déclaré coupable d’agression sexuelle dans un procès hautement médiatisé qui s’est tenu en avril 2018.

Les faits remontent à janvier 2004 alors que Bill Cosby a abusé d’une ex-joueuse de basketball à son domicile en Pennsylvanie alors qu’elle ne pouvait se défendre.

M. Cosby est sorti de prison le 30 juin 2021, mais il a été une nouvel fois été accusé d’agression sexuelle, cette fois-ci en vers une mineure. L’évènement se serait produit il y a 50 ans.

Michèle Richard

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La vedette québécoise est assez connue de la justice surtout en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

L'artiste âgée de 76 a dû se rendre au palais de justice à quatre reprises où elle a été acquittée lors de ses deux premières visites. Cependant, en 2009 et en 2019, elle a reçu des sanctions telles qu’une amende de 3000$ et une suspension de son permis pour un an.

R. Kelly

AFP

Le procès du chanteur R. Kelly est considéré comme une étape importante du mouvement #MeToo: c’est la première fois que la majorité des plaignantes sont des femmes noires et qu’elles accusent un artiste noir. Il a été reconnu coupable le 21 septembre 2021 par la tribunal de New York d’avoir dirigé pendant des années un «système» d’exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineures. R. Kelly est accusé d’avoir perpétré ces crimes en toute impunité, profitant de sa notoriété. Il a d’ailleurs toujours nié les faits.

Jacob Hoggard

Le Journal de Québec

Le procès de Jacob Hoggard, chanteur principal du groupe canadien Hedley, a débuté le 5 mai dernier. Le procès se poursuit toujours et devrait se conclure en juin.

Âgé de 37 ans, le musicien a été accusé d'agression sexuelle causant des lésions corporelles et des contacts sexuels inappropriés par deux personnes en 2018, dont une adolescente. Les événements se seraient produits en 2016 à Toronto.

Hoggard a plaidé non coupable à ces trois accusations.

Michael Jackson

Photo AFP

Le chanteur pop Michael Jackson faisait face à des accusations de complot en vue de commettre un enlèvement d’enfant, une incarcération mensongère et de l’extorsion de fonds, trois chefs d’actes obscènes sur un enfant, de tentative d'actes obscènes sur un enfant et de quatre chefs d'administration d'agents intoxicants afin de les aider à perpétrer.

Accusé en 1993 d’abus sexuels, le roi de la pop verra ses accusations tomber à la suite d’une entente à l’amiable. Mais le second procès auquel il fait face en 2003 pour des accusations semblables est celui qui a retenu l’attention médiatique et dont tout le monde se souvient. Jackson a finalement été acquitté en 2005, quatre ans avant sa mort.

Éric Lapointe

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le très populaire chanteur québécois a plaidé coupable de voies de fait sur une femme à la Cour municipale de Montréal en 2020. Les événements sont survenus lors d’une fête pour célébrer son 50e anniversaire.

«Je regrette sincèrement ce qui s’est passé, avait-il mentionné au juge. Mon intoxication ne justifie en rien mon comportement, c’est une raison supplémentaire de poursuivre le combat que je mène contre l’alcoolisme depuis plusieurs années.»

M. Lapointe n’aura finalement pas de casier judiciaire pour les actions qu’il a commises.

Geneviève Sabourin

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Reconnue coupable de harcèlement envers l’acteur américain Alec Baldwin en 2013, Geneviève avait fait beaucoup parler d’elle dans les médias à potins des États-Unis et du Canada. Elle a été condamnée à six mois de prison.

De retour au Québec, Mme Sabourin aura de nouveaux démêlés avec la justice. Elle a été reconnue coupable le 7 avril dernier d’entrave au travail d’un constable spécial au palais de justice de Longueuil.