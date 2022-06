Quand une société décide d’affaiblir la police

Dans la dernière décennie, nos policiers ont été sous haute pression. Mieux gérer les cas de santé mentale, avoir un meilleur sens communautaire, prouver qu’ils ne commettent pas de profilage racial. La pression qui s’est moins exercée sur les policiers : arrêter des criminels.

Sans embarquer dans le mouvement américain de définancement de la police, les mouvements de gauche très présents dans la politique du Grand Montréal ont influencé les politiques de sécurité publique. La police est regardée de travers. Les policiers sont vus comme suspects et on n’hésite pas à leur mettre quelques bâtons dans les roues.

Pensez-vous que les criminels n’ont pas conscience de ça ? Pensez-vous que les gangs de rue n’y ont pas vu une occasion de prospérer ?

Résultat : des crimes par armes à feu sont commis en pleine rue, en plein jour. Un règlement de compte se fait au beau milieu d’un restaurant à l’heure du souper, avec des enfants à quelques tables de là.

Écoutez Tout savoir en 24 minutes avec Mario Dumont , diffusé chaque jour en direct ou en balado dès 16 h 25 sur QUB radio :

Trop facile

Les gangs de rue et le crime organisé ont fait le plein d’armes illégales pendant que les politiciens faisaient du macramé avec des projets de contrôle des armes à feu légales. Le monde criminel a profité au maximum de toutes les contraintes qui étaient imposées aux policiers.

De peur de déroger aux principes dits inclusifs, on a même dissous il y a une dizaine d’années les escouades spécialisées dans les gangs de rue. Devinez le résultat : les gangs sont revenus en force, plus armés, arrogants et riches que jamais. Plusieurs agissent maintenant comme si les rues et les quartiers leur appartenaient. Même chose pour le crime organisé.

Ce qui s’est passé mercredi soir dans un restaurant de Laval dépasse le simple règlement de compte. Oui, un individu lié au crime organisé a été liquidé par un rival. Oui par des actes aussi violents, les groupes se menacent et se prouvent leur force dans le but d’établir leur supériorité sur le territoire.

Mais en le faisant à cet endroit, à cette heure et de cette façon, ils passent aussi un message à toute la société. Comment ne pas y voir une démonstration de force, un pied de nez à la police et aux citoyens ?

Cette fois-ci, personne d’autre que l’homme visé n’a été blessé, heureusement. Or les experts insistent sur l’extrême dangerosité d’un tel acte. Une balle perdue, une balle qui ricoche ou un mouvement de panique générale pourraient causer à des innocents des blessures, voire pire encore.

Des politiciens debout

L’heure est venue de redonner à la police les outils, les moyens et le mandat de faire cesser les fusillades dans les rues. Et cela inclut un appui politique sans réserve. Celui qui vous donne le mandat de nettoyer une soue à cochons ne peut pas vous laisser tomber si vous ressortez avec les bottes sales.

La police doit recevoir un mandat clair de nettoyer les rues, avec l’appui politique que cela requiert.