Que puis-je faire pour protéger une aînée victime de ses proches ?

J’ai 40 ans et je gagne ma vie dans un métier artistique qui me laisse pas mal de loisirs. Je me suis donc inscrite pour m’occuper d’une aînée de 88 ans qui vit encore dans son logement. Comme elle habite mon quartier, c’est facile de débarquer chez elle pour lui tenir compagnie et lui faire la lecture par exemple, ou encore compléter les soins qu’elle reçoit de son CLSC.

Ça fait deux ans que je la côtoie et je pensais bien la connaître. Je sais qu’elle a un garçon dans la cinquantaine qui lui a causé des problèmes dans le passé et qu’elle ne voit plus depuis quelques années. Qu’il a eu deux enfants qui avaient pris le parti de leur mère lors de la séparation des parents et qu’elle ne voyait plus non plus.

Mais voilà que depuis le dernier déconfinement, ses deux petits-fils ont soudainement repris contact avec leur grand-mère. Elle m’en a parlé au début tant elle était heureuse de les revoir. Mais peu à peu, j’ai remarqué qu’elle était moins enjouée quand je débarquais chez elle. Certains jours, je dénotais même une tristesse évidente qu’elle justifiait toujours par un commentaire faisant référence aux difficultés vécues par l’un ou l’autre de ses petits-fils. Et avec le temps, mon sentiment que ses relations familiales n’étaient pas totalement saines a grandi.

Mais comme je fais partie des gens inquiets de nature, je dois m’en méfier quand vient le temps d’analyser une situation. Mais dans le cas précis de ce qui se trame dans la vie de cette personne, je suis de plus en plus suspicieuse sur ce qui se passe dans sa maison quand je ne suis pas là. La semaine dernière, j’ai même été témoin d’un coup de téléphone qui me semblait empreint de menace, tant son langage corporel me faisait sentir qu’elle craignait quelque chose.

Je ne voudrais pas vous paraître alarmiste, Louise, mais est-ce que ça se pourrait qu’elle soit victime de maltraitance de la part de membres de sa propre famille ? Laquelle s’organise d’ailleurs toujours pour venir la voir en mon absence. Moi qui suis issue d’un milieu uni où la confiance régnait, j’ai peur de voir le mal là où il n’y en a pas, tout autant que de ne pas le voir assez vite s’il existe. Je ne voudrais tellement pas que ma vieille amie se fasse abuser, quasiment sous mes yeux, et sans que je ne réagisse parce que ma façon de voir la vie est trop imprégnée du rose bonbon des contes de fées de mon enfance.

Isabelle

Les changements dans le comportement des personnes vulnérables qu’on fréquente régulièrement sont en général indicateurs de problèmes sous-jacents. Il y aurait lieu de signaler votre inquiétude au CLSC qui la suit pour qu’ils ouvrent l’œil. De plus, vous devriez contacter la ligne « Aide Abus Ainés » au 1-888-489-2287 ou sur le site aideabusainés.ca, pour savoir comment aller plus loin dans votre investigation à ce sujet. Faites-vous confiance et ne négligez surtout aucune piste.