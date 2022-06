Québec annonce 2500 nouvelles places en garderies subventionnées

Le ministre de la Famille a annoncé vendredi l’ajout de 2500 nouvelles places en garderies subventionnées.

1776 places non subventionnées seront aussi converties.

Mathieu Lacombe a par la même occasion réitéré l’engagement de son gouvernement de créer 37 000 places en garderie pour 2025.

Une annonce qui survient au lendemain de la sortie de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui révélait jeudi que 54 % de ses membres envisagent d'accueillir moins d'enfants en raison du retrait d’un incitatif financier de 3000 $ versé aux responsables de service de garde éducatif ayant maintenu au moins six places subventionnées durant l'année.

«Pour les milieux familiaux on a augmenté leurs subventions de 30%. Donc je pense que c’est bien bien plus que 3000 $ par année. On a versé déjà un premier 3000 $. Il y a eu une entente beaucoup plus généreuse qui est intervenue après et je pense qu’à la fin les éducatrices en milieu familial sont plus que gagnantes», se défend le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

«C’est comme donner d’un bord et retirer de l’autre»

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) ne partage pas l’avis du ministre.

«Oui, on a obtenu de bons gains. Ça été un bon travail d’équipe avec le ministère de la Famille. Malheureusement, ce n’est pas parce qu’on a obtenu des gains qu’il doit retirer et renier sa promesse du premier avril 2023», réplique la présidente de la Fédération, Valérie Grenon.