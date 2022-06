Quelle place le Québec occupe-t-il dans le choix des timbres de Postes Canada?

Postes Canada émet plusieurs dizaines de nouveaux timbres chaque année. Ces timbres sont une façon de refléter différents aspects de l’identité canadienne.

Depuis environ dix ans, la place qui est accordée au Québec dans la sélection des timbres canadiens qui sont émis a beaucoup rapetissé. Le Québec est véritablement mis dans l’ombre. En tant que philatéliste, il me semble que la situation est devenue embarrassante.

Autrefois, Postes Canada offrait tout de même une variété de timbres dans lesquels les Québécois pouvaient se sentir concernés dans leur réalité sociale, économique et culturelle par les timbres qui étaient émis.

Des Québécois en vedette dans le passé

Dans différents domaines, le Québec a été bien servi, avec de beaux timbres*. Au fil des ans, il a été possible de coller sur nos enveloppes des timbres portant sur des personnalités historiques (le curé Labelle, Frontenac, le Frère Marie-Victorin, Marguerite d’Youville, Jeanne Mance, mais curieusement, jamais Maisonneuve... !); des sportifs (Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Mario Lemieux, Gilles Villeneuve...); des chanteurs (Félix Leclerc, Renée Martel, Robert Charlebois, Ginette Reno,

Beau Dommage, La Bolduc...); des auteurs et artistes (Anne Hébert, Jean-Paul Riopelle, Jean-Paul Lemieux, Gratien Gélinas, Roger Lemelin...); sans oublier Joseph-Armand Bombardier, Alphonse Desjardins ou Lucille Teasdale. Les francophones avaient alors leur place.

Sur le plan politique, il aurait été plus que surprenant que la poste canadienne rende publics des timbres sur René Lévesque, Jacques Parizeau, Camille Laurin ou Lise Payette, tous de grands politiciens élus démocratiquement au Québec, mais de tendance souverainiste... Par ailleurs, les Jean Lesage, Pierre Elliot Trudeau et même Réal Caouette ont eu leur moment de gloire sur un timbre canadien!

Changement majeur

Dans la dernière décennie cependant, le choix des timbres qui sont émis a beaucoup changé et un nouveau courant a fait son apparition dans l’univers philatélique canadien. En fait, la réalité québécoise s’est effacée presque complètement de la sélection officielle pour faire place à d’autres thèmes. Serait-ce dans l’air du temps d’une société qui se veut « multiculturaliste », gravitant autour d’une prédominance anglophone et exprimant un penchant pour diverses croyances plus ou moins superstitieuses ?

Par exemple, du côté de la peinture, on a pu voir une série sur le Groupe des 7, des peintres essentiellement

ontariens. Certains artistes canadiens-anglais comme Leonard Cohen, Margaret Atwood, Shania Twain, Hank Snow, K.D. Lang ou Stan Rogers ont été mis en valeur, tout comme les prix Junos, très anglophones. Du côté sportif, trois athlètes anglophones dans les sports d’hiver ont eu droit à un timbre. Postes Canada a fait la promotion de personnalités noires, toutes anglophones (Salome Bey, Eleanor Collins, Hogan’s Alley, Africville). Une série sur les pionniers en médecine était composée uniquement d’anglophones.

De telles reconnaissances sont sans doute bien méritées, mais la réalité francophone ne s’y retrouve aucunement. Dans les dernières années, le Québec francophone, ses personnalités et sa riche culture, n’existent pratiquement plus dans le portrait proposé par Postes Canada. Rares exceptions : le danseur de ballet Fernand Nault, la hockeyeuse Danielle Goyette et le comédien Olivier Guimond.

Postes Canada préfère s’intéresser aux fêtes religieuses juives (Hanoukka), islamistes (Aïd), hindoues (Diwali) ou chrétiennes (les Rois mages, pour Noël). On propose aussi d’abondantes séries sur les signes du zodiaque (Bélier, Sagittaire...) ou sur l’astrologie chinoise (l’année du Rat, l’année du Bœuf...).

On a bien vu passer en 2020 quelques petits timbres sur des paysages, vraiment trop petits. Façon dichotomique

de mettre en valeur des paysages remarquables... Encore là, le Québec reçoit environ un timbre sur 12, soit dans une répartition qui le place sur le même pied que les neuf autres provinces et les deux territoires.

Timbre royal

Postes Canada a quand même senti le besoin de faire paraître un timbre sur la reine Elizabeth, pour son jubilé de platine, le 7 février 2022. Et dans la promotion de ce timbre, on apprend que « La reine a figuré sur plus de 70 timbres canadiens au cours des sept dernières décennies ainsi que sur quatre timbres lorsqu’elle était la princesse Elizabeth ». Rien de trop beau pour Sa Majesté!

Le prince William, second aspirant au trône, avait aussi eu droit à quelques timbres (mariage en 2010, naissance de Catherine en 2013), mais curieusement, son père Charles et son frère Harry n’ont jamais été mentionnés sur un timbre canadien...

Des suggestions...

Décidément, dans les dernières années, le Québec a été presque complètement effacé du portrait que Postes Canada semble vouloir présenter de la réalité canadienne... Est-ce une absence temporaire ? Une décision volontaire et politique ? Une façon de mettre le Québec sur la touche ? On peut se poser ces questions!

Plusieurs personnalités québécoises pourraient facilement être honorées par un timbre de Postes Canada pour leur précieuse contribution à l’avancement de la société. Voulez-vous des noms ? Denys Arcand, Joséphine Bacon, Janette Bertrand, Gregory Charles, Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Dany Laferrière, Roger Langevin, Hubert Reeves, Kim Thuy, Michel Tremblay, Gilles Vigneault...

Et parmi les personnalités décédées ? Frédéric Back, Marie-Claire Blais, Serge Bouchard, Gilles Carle, Pierre Dansereau, Andrée Lachapelle, Jean Lapointe, Michel Louvain, Janine Sutto... Et combien d’autres!

Mario Bélanger, Philatéliste amateur, Rimouski