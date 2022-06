René Simard et Guylaine Tanguay seront du spectacle-bénéfice J’ai souvenir encore

René Simard, Lise Dion, Mario Pelchat et Guylaine Tanguay ne sont que quelques vedettes québécoises aimées du public qui prendront part au spectacle-bénéfice de la Maison Adhémar-Dion, J’ai souvenir encore, le 11 juillet prochain.

Les billets sont en vente depuis jeudi pour ce spectacle-bénéfice au profit de La Maison Adhémar-Dion. L’organisme à but non lucratif a ouvert ses portes en 2010 aux personnes en fin de vie afin de leur permettre de terminer leurs jours dans l’empathie et la dignité. L’établissement, qui tient son nom du père de Céline Dion, dessert la population de Lanaudière.

Le spectacle du 11 juillet promet de célébrer la vie avec des prestations d’une panoplie d’artistes de chez nous dont Ludovick Bourgeois, Alain Choquette et Jeanick Mongeau qui vient de remporter l’édition 2022 du concours télévisé Canada’s Got Talent.

La porte-parole de la Maison Adhémar-Dion, Claudette Dion, sera aussi de cette grande fête qui se déroulera au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse cet été.

-Achat de billets : https://odyscene.tuxedobillet.com/main/spectacle-benefice-jai-souvenir-encore