Repêchage de la LNH: bataille au sommet

BUFFALO | Pendant plusieurs mois, Shane Wright semblait pressenti pour devenir le premier choix de l’encan 2022, au Centre Bell. Si cette possibilité demeure bien réelle, le suspense pourrait perdurer jusqu’au 7 juillet.

• À lire aussi: La grande séduction de Juraj Slafkovsky

• À lire aussi: Repêchage de la LNH : Conor Geekie est parti de loin

Devant les médias vendredi, autant l’Ontarien Wright que l’Américain Logan Cooley et le Slovaque Juraj Slafkovsky ont revendiqué leur droit d’accès au trône.

Par contre, après de longs mois d’analyse des plus beaux espoirs, les quelques aspects négatifs de leur jeu occupent souvent plus de place que les nombreux points positifs. Ainsi va la vie, plus l’encan amateur approche.

«C’est sûr que depuis tout ce temps, quand tu figures parmi les meilleurs espoirs, les gens finissent par chercher à te rabaisser et à trouver des poux dans ton jeu», a-t-il constaté.

Dans son cas, certains pointent du doigt un supposé manque d’engagement ou d’intensité, ce que le principal intéressé a bien sûr réfuté.

«C’est une question qui est revenue souvent [en entrevues]. Parfois, je peux avoir l’air de moins patiner, mais dans le style que je pratique, je suis plus méthodique qu’en puissance. J’essaie d’anticiper le jeu et de lire où la rondelle s’en va plutôt que de patiner partout», s’est défendu le centre qui aime se comparer à Patrice Bergeron.

Un steak sur le bras

Wright peut se consoler. Le Canadien le considère toujours avec son précieux premier choix. Si bien que le jeune a même eu droit à un souper avec les dirigeants, geste que le jeune carnivore a apprécié.

«C’était très bien. Je pense que ça s’est bien passé et ça m’a permis d’avoir un steak gratuit!» a-t-il badiné.

«Ils ont pu en apprendre un peu plus sur le genre d’individu que je suis, sur mon attitude hors glace. Ils savent ce que je veux apporter à leur organisation et je suis heureux de la façon dont ça s’est déroulé.»

Cooley s’affirme

De son côté, Cooley affirme que son esprit de compétitivité et son «moteur qui tourne toujours» font de lui le meilleur joueur disponible. Une allusion à peine masquée à l’endroit des critiques sur Wright? C’est de bonne guerre...

Chose certaine, il s’imagine bien en bleu-blanc-rouge malgré le côté bouillant de Montréal.

«Les partisans à Montréal sont passionnés et les médias peuvent être un peu intimidants. C’est un aspect qu’il faut apprendre à développer, de ne pas porter attention aux médias. Il faut se concentrer sur l’équipe et sur soi-même», a-t-il dit.

Du suspense

Selon Dan Marr, directeur du Bureau central de dépistage de la LNH, il est difficile de se faire une tête claire sur l’identité du futur premier choix.

Courtoisie Dan Hickling

«Les trois premières équipes qui repêchent peuvent aisément dire qu’elles choisissent le premier joueur sur leur liste. C’est serré à ce point», a-t-il analysé avant d’en rajouter sur la comparaison plus spécifique entre Wright et Cooley.

«La ligne est très mince. Les habiletés sont différentes. Shane est un joueur plus complet, mais en bout de ligne, ils pourraient tous les deux être des joueurs de 80 points dans quelques années. Cooley a la vitesse et l’explosion de la LNH. Wright a peut-être un avantage quand vient le temps de lire un jeu et de réagir.»